Disney+ jakiś czas temu ogłosił podwyżki cen, które najpierw objęły Stany Zjednoczone. Później nowy cennik został również zapowiedziany w Polsce. Teraz wszedł on w życie. Począwszy od 17 października za dostęp do planu Premium trzeba zapłacić więcej.

Disney+ podnosi cenę planu Premium

Do niedawna za pakiet Premium w Disney+ (który był jedynym dostępnym w Polsce) trzeba było płacić 37,99 zł/miesiąc. Teraz cena jest wyższa. W kraju została ustalona na poziomie 49,99 zł/miesiąc, a więc podwyżka jest niemała i jakby tego było mało, to kwota wzrosła już drugi raz w ciągu niespełna dwóch lat.

Reklama

Zdjęcie Porównania pakietów Disney+ Premium i Standard. / Zrzut ekranu / materiał zewnętrzny

Oczywiście przewidziano zniżki dla osób, które zdecydują się na zakup rocznej subskrypcji. W tym przypadku można liczyć na dwa miesiące gratis. Plan Premium z Disney+ jest najbogatszą opcją na dostęp do oferowanych produkcji. Widzowie mogą liczyć na treści w jakości 4K oraz z dźwiękiem Dolby Atmos. Ponadto jednoczesne oglądanie ograniczono do czterech urządzeń.

Disney+ Standard debiutuje w Polsce

Przy okazji podwyżki planu Premium w Polsce debiutuje drugi pakiet, którym jest Disney+ Standard. Jego cena została ustalona w kraju na 29,99 zł/miesiąc i w tym przypadku również można liczyć na roczną zniżkę. Co w zamian?

Disney+ Standard wprowadza pewne ograniczenia względem droższego planu. Przede wszystkim jest to dostępność treści w jakości Full HD oraz bez dźwięku Dolby Atmos. Jednoczesne oglądanie ograniczono tutaj do dwóch urządzeń. Na szczęście nie usunięto możliwości pobierania filmów i seriali do obejrzenia w trybie offline.

Warto dodać, że Disney+ postanowił przy okazji rozprawić się z użytkownikami, którzy udostępniają własne konta innym użytkownikom, co wcześniej zrobił Netflix i mocno na tym skorzystał. Gigant tłumaczy to niezgodnością z obowiązującym regulaminem i proponuje rozwiązanie w postaci dodatkowej opłaty.

Dodanie użytkownika spoza gospodarstwa domowego do planu Disney+ nie jest jednak tanie. Kwotę w Polsce ustalono na 17,99 zł/miesiąc. To drożej niż u Netfliksa, który za podobną opcję życzy sobie 13 zł i w ten sposób do subskrypcji można dodać maksymalnie dwie osoby.