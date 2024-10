Październik w Disney+ pełen hitów. Ogrom emocji i szczypta magii

Spis treści: 01 Nowości w Disney Plus. Filmy, seriale i programy

02 Październikowy dreszczyk emocji w Disney Plus

03 Disney Plus w październiku 2024. Pełna lista nowości

04 Nie tylko Disney Plus. Co słychać w streamingu w październiku?

Disney+ w październiku to zatrzęsienie nowości i kontynuacji dla miłośników różnych gatunków. Na platformę trafi szereg tytułów, które są idealne na jesienne wieczory spędzone pod kocem z ulubionym napojem i przekąskami.

Październik to wszak doskonały czas na filmowe i serialowe seanse, gdy coraz chłodniejsze dni zachęcają do zostania w domu. Co więc obejrzeć w październiku na Disney+? Podpowiadamy listę nowych filmów i seriali, które trafią w tym miesiącu na platformę.

Reklama

Nowości w Disney Plus. Filmy, seriale i programy

W halloweenowy klimat wprowadzą widzów nowe odcinki serialu Marvel Television „To zawsze Agatha”, które będą pojawiać się co tydzień, aby zakończyć się dokładnie w noc Halloween - wówczas na Disney+ pojawi się finałowy odcinek klimatycznego serialu.

Zdjęcie W iście halloweenowy nastrój wprawią widzów nowe odcinki serialu Marvel Television „To zawsze Agatha”. / Disney+ / materiały prasowe

Warto zwrócić uwagę także na nowy serial Ryana Murphy’ego. „Makabreska”, w której seria ohydnych zbrodni wstrząsa małą społecznością. Zagadkę próbuje rozwiązać nietuzinkowy duet - detektyw Lois Tryon i... siostra zakonna, Megan. Serial idealnie wpisuje się w nastrój jesiennych wieczorów.

Zdjęcie W "Makabresce", w miarę jak detektyw Lois i siostra Megan łączą ze sobą tropy, wpadają w złowrogą sieć, która wydaje się rodzić więcej pytań niż odpowiedzi. / Disney+

Październikowy dreszczyk emocji w Disney Plus

Jesień w Disney+ to także inne produkcje trzymające w napięciu. Taką właśnie propozycją jest np. osadzony w latach 30. XX wieku film Searchlight Pictures „Wstrzymaj oddech” z gwiazdorską obsadą - występują w nim m.in. Sarah Paulson i Ebon Moss-Bachrach.

Zdjęcie Dom rodziny Bellum spoczywa w dolinie brudu, a chmury pyłu zasłaniają słońce. Do tego pojawia się zagrażający rodzinie tajemniczy nieznajomy...

Nie zabraknie też pozycji dla fanów true crime. Już 4 października na platformie pojawią się produkcje „How to Hire a Hitman”, „The Murder That Changed Britain” oraz „The Earl, His Lover, the Escort and Her Brother”.

Poza tym wspomniany Ryan Murphy przygotował również coś dla tych, którzy szukają zupełnie innych emocji. Jego nowy projekt, „Doktor Odyssey”, to dramat medyczny, którego akcja dzieje się na luksusowym wycieczkowcu.

Zdjęcie „Doktor Odyssey” pokazuje, jak zespół medyczny musi stawić czoła wyjątkowym kryzysom medycznym i sobie nawzajem, znajdując się wiele mil od brzegu. / Disney

Disney Plus w październiku 2024. Pełna lista nowości

Pełna lista tytułów, które pojawią się w Disney+ w październiku:

Ostatnie dni ery kosmosu - Od 2 października

The Caribbean: Billionaires' Paradise - Od 2 października

Baranek Shaun - Sezony 1-5 - Od 2 października

Dorwijcie mojego mordercę - Sezon 2 - Od 2 października

Wstrzymaj oddech - Od 3 października

How to Hire a Hitman - Od 4 października

The Murder That Changed Britain - Od 4 października

The Earl, His Lover, the Escort and Her Brother - Od 4 października

The Football Fraudster - Od 4 października

Playgrounds of the Rich and Famous - Od 4 października

Spoza Układu - Halloweenowy odcinek specjalny, część 2: Polowanie na brązowy październik - Od 7 października

Blue w szortach - Nowe odcinki od 7 października

La Máquina: Bokser - Od 9 października

Tożsamość szpiega - Sezony 5 i 6 - Od 9 października

Grey’s Anatomy: Chirurdzy - Sezon 20 - Od 10 października

9-1-1 - Sezon 7 - Od 10 października

Powrót do Las Sabinas - Od 11 października

Misja: Amazonka - Od 11 października

Pan Crocket - Od 11 października

Zakłamanie - Sezon 2 - Od 16 października

Rywale - Od 18 października

LEGO Marvel Avengers: Misja demolka - Od 18 października

In the Arena: Serena Williams - Od 18 października

Nemezis - Od 16 października

Myszka Miki: Frajdomek - Sezon 2 - Od 16 października

Zniknięcie Kimmy Diore - Od 23 października

Makabreska - Od 23 października

Doktor Odyssey - Od 24 października

W trasie: Bruce Springsteen and The E Street Band - Od 25 października

To nie Hollywood: Morderstwo z Avetrany - Od 30 października

Domniemanie niewinności - Sezon 2 - Od 30 października

To zawsze Agatha - Nowe odcinki co tydzień / finał w Halloween - 31 października

Nie tylko Disney Plus. Co słychać w streamingu w październiku?

W jesienne, długie wieczory, kiedy pogoda za oknem nie sprzyja spacerom, takie różnorodne produkcje są doskonałą okazją, aby zorganizować sobie maraton ulubionych seriali i filmów. Październik na Disney+ to idealny moment, by dać się porwać zarówno mrocznym dramatom, jak i historiom rozgrywającym się w zupełnie innych klimatach.

Szukając dodatkowych wrażeń, warto też sprawdzić listę październikowych nowości, które trafią na Netflix, a przy okazji zobaczyć, co w tym miesiącu z platformy zniknie. To wszak ostatni moment, by obejrzeć niektóre hity! Warto też sprawdzić kody, które umożliwią odnalezienie większej liczby tytułów w zasobach Netflix.