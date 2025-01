Disney+ to usługa, która zapewnia dostęp do treści w jakości HDR oraz z dźwiękiem przestrzennym. W popularnej platformie brakuje jednak wsparcia dla formatu, który jest dostępny u konkurencji. To jednak wkrótce ma się zmienić.

Disney+ zapewni obsługę formatu HDR10+

Disney ogłosił w trakcie targów CES 2025 w Las Vegas, które dobiegają końca, że jego platforma streamingowa otrzyma wsparcie dla kolejnego formatu. Jest nim HDR10+, a więc naturalne rozwinięcie HDR10. W ten sposób użytkownicy aplikacji uzyskają dostęp do treści w lepszej jakości.

Niestety, na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie wsparcie dla formatu HDR10+ pojawi się w aplikacji Disney+. Właściciele serwisu podczas CES 2025 ujawnili tylko tyle, że ma to nastąpić później w tym roku.

Jest to z pewnością dobra wiadomość dla subskrybentów Disney+, którzy oglądają produkcje na telewizorach bez wsparcia dla alternatywnego do HDR10+ formatu Dolby Vision. Już wcześniej jego obsługę dodano do Apple TV+ czy Amazon Prime Video. Disney zwlekał z tym dłużej.

Wsparcie dla HDR10+ docenią właściciele telewizorów Samsunga

HDR10+ to otwarty format, nad którym pieczę sprawował m.in. Samsung. Jak dobrze wiemy, telewizory koreańskiego giganta nie korzystają z Dolby Vision (w przeciwieństwie do wielu modeli konkurencji), co wymaga opłacania Dolby, a tego firma unika. Dlatego zdecydowano się na inne rozwiązanie.

Telewizory firmy Samsung są najpopularniejsze na świecie i wspierają właśnie format HDR10+. To jednak sprawia, że użytkownicy Disney+ nie mogli liczyć na dostęp do bogatszych wizualnie treści, bo platforma wspiera tylko alternatywne Dolby Vision. Na szczęście wkrótce ma to ulec zmianie i dzięki temu będzie można liczyć na znacznie szerszy zakres barw i kontrastu, oferujący szeroki zakres dynamiczny. Dzięki temu obraz jest bardziej realistyczny oraz naturalny.

HDR10+ to wolny format, który jest zwolniony z opłat licencyjnych. Został on opracowany przez wytwórnię 20th Century Fox oraz firmy Panasonic i Samsung. Alternatywa w postaci Dolby Vision została stworzona przez Dolby Laboratories. Dostęp do tego formatu wiąże się jednak z opłatami.

