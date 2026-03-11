Disney+ przywraca jakość, która zniknęła z dnia na dzień

Dawid Długosz

Disney+ został wcześniej w tym roku pozbawiony wsparcia dla wybranych formatów HDR. W ten sposób użytkownicy w Polsce utracili dostęp do treści z Dolby Vision. Upłynęło kilka tygodni i opcja wraca. Raportują o tym pierwsi użytkownicy. Sprawdziliśmy to i Dolby Vision po kilku tygodniach rzeczywiście wróciło do Disney+ Premium, co jest świetną wiadomością.

Ręka z pilotem skierowana w stronę telewizora z widocznym logo Disney+ i paskiem ikon aplikacji streamingowych.
Dolby Vision wraca do Disney+ Premium. Po kilku tygodniach przerwy.123RF/PICSEL

Disney+ na początku tego roku został pozbawiony wsparcia dla formatów HDR10+ oraz Dolby Vision. W Europie (i Polsce) dostępny był tylko drugi z wymienionych. Co ważne, odbyło się to bez wyraźnej komunikacji ze strony platformy. Teraz obsługa wraca.

Format Dolby Vision wraca do Disney+ Premium

Disney+ Premium to jedyny plan popularnego serwisu, który wspiera zaawansowane formaty wideo. W Polsce klienci mają dostęp do Dolby Vision (konkurencyjnego HDR10+ w Europie nadal nie ma), ale wcześniej w tym roku obsługa zniknęła i to bez większego rozgłosu, co spotkało się z dużą krytyką ze strony klientów.

Teraz format wraca i rzeczywiście w opisach wybranych produkcji ponownie pojawia się logo Dolby Vision i to oznacza, że użytkownicy planu Disney+ Premium ponownie mogą liczyć na obraz w lepszej jakości.

Warto dodać, że cała sytuacja była związana ze sporem patentowym, który Disney+ prowadzi z firmą InterDigital. Początkowo ograniczenia dotknęły klientów z Niemiec, ale szybko rozlały się na pozostałe rynki w Europie. Sam Disney jednak jednoznacznie nie potwierdził tych doniesień i komunikował jedynie sytuację jako "problemy techniczne".

Powrót Dolby Vision do pakietu Disney+ Premium oznacza, że musiało dojść do jakiegoś (przynajmniej czasowego) porozumienia.

Ile kosztuje Disney+ Premium w Polsce?

Niedawno Disney+ podniósł polskie ceny pakietów, w tym również najdroższego premium. Obecnie cennik platformy na nasz rynek prezentuje się następująco.

  • Pakiet Standard - 34,99 zł/miesiąc
  • Pakiet Premium - 59,99 zł/miesiąc

Dostępne plany podrożały więc o - odpowiednio - 5 i 10 złotych. Przy okazji podniesiono opłatę za dodatkowego użytkownika spoza gospodarstwa domowego do 20,99 zł/miesiąc (wcześniej 17,99 zł/miesiąc).

Osoby płacące za plan Premium, który nie jest tani, szybko wyraziły swoje niezadowolenie z zabrania obsługi Dolby Vision. Zrobiły to m.in. w mediach społecznościowych czy grupach dyskusyjnych. Na szczęście obsługa formatu wróciła i pozostaje wierzyć, że zostanie na stałe.

