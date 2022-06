Spis treści: 01 Jakie programy są w nowej telewizji cyfrowej DVB-T2?

02 Po co zmiana z DVB-T na DVB-T2?

03 DVB-T2. 27 czerwca zmiany w czterech województwach

04 Jak odbierać nową telewizję naziemną DVB-T2? Dekoder, telewizor, antena

Jakie programy są w nowej telewizji cyfrowej DVB-T2?

Nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej działa już w całej Polsce od 27 czerwca. Właśnie zakończyło się przełączanie nadajników na system DVB-T2/HEVC.

Jakie programy są w nowej telewizji naziemnej?

Multipleks 1 (MUX-1)

W MUX 1 umieszczone zostały następujące programy:

EskaTV HD,

TTV HD,

Polo TV HD,

Antena HD,

TV Trwam HD,

StopklatkaTV HD,

FokusTV HD,

TVP ABC HD.

Multipleks 2 (MUX-2)

W MUX 2 można oglądać następujące programy:

Polsat HD,

Super Polsat HD,

TVN HD,

TVN7 HD,

TV4 HD,

TV Puls HD,

PULS 2 HD,

TV6 HD.

Multipleks 4 (MUX-4)

MUX 4 to zestaw 10 kodowanych programów telewizyjnych i 6 programów radiowych oferowanych przez TV Mobilną od Cyfrowego Polsatu.

Niekodowany w ofercie jest kanał Wydarzenia 24.

Multipleks 5 (MUX-5)

W MUX 5, który nadaje testowo od ponad roku, można oglądać programy Telewizji Polskiej:

TVP Warszawa HD

TVP Kultura HD

TVP Rozrywka

TVP Dokument HD

TVP Kobieta HD

Na nowy system nie przeszły multipleksy 3 i 8, które wciąż można oglądać w starym standardzie DVB-T.

Multipleks 3 nadaje stacje: TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info HD, TVP3 (Regionalna), TVP Historia, TVP Sport HD

W multipleksie 8 są programy: TVP Kultura HD, TVP Rozrywka, Metro, Zoom TV, Nowa TV, Telewizja WP.

W Polsce - w różnych regionach - nadawane są także programy z kilku lokalnych multipleksów.

Po co zmiana z DVB-T na DVB-T2?

Od marca 2022 roku telewizja naziemna przechodzi z DVB-T na DVB-T2/HEVC.

Dla telewidzów ta zmiana oznacza lepszą jakość dźwięku i obrazu - obecnie wszystkie kanały w nowej telewizji naziemnej są nadawane w jakości HD. Mogą one też być jeszcze lepszej jakości 4K Ultra HD, jeśli zdecydują się na to nadawcy albo przesyłać dodatkowe usługi wykorzystując tzw. telewizję hybrydową Hbb TV.

Multipleks MUX 3 tymczasowo nie zmienia standardu nadawania. To spotkało się w ostatnich dniach ze sprzeciwem nadawców prywatnych: Polsatu, TVN, TV Puls i Kino Polska.

Na razie nie wiadomo też, kiedy do standardu DVB-T2/HEVC zostanie dostosowany multipleks 8 nadający dziś w paśmie VHF.

DVB-T2. 27 czerwca zmiany w czterech województwach

Zmiana nadawania naziemnej telewizji cyfrowej odbywała się w czterech etapach.

Nadajniki z DVB-T na DVB-T2/HEVC zostały przełączone:

28 marca 2022 w województwach lubuskim i dolnośląskim,





w województwach lubuskim i dolnośląskim, 25 kwietnia 2022 w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim,





w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, 23 maja 2022 w województwach łódzkim, opolskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim,





w województwach łódzkim, opolskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim, 27 czerwca 2022 w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim i lubelskim.

Zdjęcie Zmiany w naziemnej telewizji cyfrowej wprowadzane będą w czterech etapach, w drugim kwartale 2022 roku. / gov.pl / materiał prasowy

Jak odbierać nową telewizję naziemną DVB-T2? Dekoder, telewizor, antena

Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2 niezbędny jest dekoder lub telewizor do odbioru programów w nowym standardzie.

Każda osoba, która ma czarny ekran i problem z odbiorem takich programów jak Polsat czy TVN, może skorzystać z rządowego programu dofinansowania 250 zł do zakupu telewizora lub 100 zł do dekodera. Do tej pory zostało złożonych już blisko 410 tysięcy wniosków.

Do odbioru programów DVB-T2 nie trzeba wymieniać anteny. Sygnał DVB-T2/HEVC jest nadawany w paśmie UHF. Tym samym, co DVB-T.

