Elon Musk: Sztuczna inteligencja może obalić chiński rząd

Elon Musk obawia się cyfrowej superinteligencji

Dlatego Musk sugeruje władzom Chin, USA i UE stworzenie regulacji, które będą kontrolować prace nad systemami AI, by nie powstała technologia zagrażająca istnieniu ludzkości. Szef SpaceX twierdzi, że jeśli nasza cywilizacja chce istnieć za 100 czy 1000 lat, to musimy stać się cyborgami napędzanymi sztuczną inteligencją.

Jeśli nie połączymy się z komputerami, to rozwój AI doprowadzi w końcu do momentu, że algorytmy uznają nas za zagrożenie i na wszelkie możliwe sposoby będą próbowały nas zniszczyć. Nie ma możliwości się przed tym uchronić, ponieważ na świecie istnieją cyberprzestępcy, których celem jest zniszczenie np. USA, zatem wykorzystają każdą technologię do osiągnięcia swoich celów.