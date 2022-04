Skonfiskowane kryptowaluty przestępców wesprą Ukrainę

Fińscy urzędnicy celni udaremnili nielegalne operacje z wykorzystaniem kryptowalut na przestrzeni ostatnich wielu. W ich wyniku udało się przejąć setki bitcoinów, które są przetrzymywane w portfelach należących do państwa. Większość przechwyconych bitcoinów sięga 2016 roku. Helsinki już na początku marca próbowały przekazać te wirtualną walutę jako formę pomocy Ukrainie, ale pomysł ten wywołał negatywną reakcję na rynku kryptowalut.

Fińska minister finansów Annika Saarikko napisała, że skonfiskowane przez służby bitcoiny zostaną sprzedane, a uzyskane w ten sposób środki przekazane na pomoc Ukrainie. Procesem bezpiecznej sprzedaży cyfrowych aktywów zajmują się lokalne firmy Coinmotion i Tesseract, które są znane z należytej staranności oraz stosują odpowiednie procedury zapobiegania praniu pieniędzy i badaniu przeszłości nabywców. Termin przekazania środków Ukrainie nie został jeszcze ujawniony, ponieważ taka operacja zajmie trochę czasu. Finlandia też nie będzie w stanie przekazać wszystkich kryptowalut posiadanych przed siebie ze względu na fakt, że w wielu przypadkach postępowanie prawne jest nadal w toku.

Każde wsparcie dla Ukrainy się liczy, dlatego też w połowie marca prezydent Zełenski podpisał ustawę legalizująca obrót kryptowalutami na Ukrainie. Nowe prawo spowodowało, że wszystkie podmioty zajmujące się cyfrowymi aktywami muszą zostać zarejestrowane a ich działalność będzie regulowana. Doprowadziło do to wyjścia kryptowalut z szarej strefy i zmniejszyło ich użycie do przeprowadzania nielegalnych transakcji. Dzięki temu łatwiej było również z dystrybucją pomocy dla Ukrainy, która otrzymała liczne darowizny w kryptowalutach.