Fotowoltaika na balkonie źródłem problemów?

Pan Krzysztof, mieszkaniec Gdańska, postanowił przyczynić się do promowania zrównoważonego rozwoju, samodzielnie instalując panele fotowoltaiczne na balkonie swojego mieszkania w bloku zarządzanym przez lokalną spółdzielnię. Motywacją do tej decyzji były rozmowy z synem, który zainteresował go ekologicznymi aspektami produkcji energii. Pomimo braku formalnej zgody ze strony zarządu, mieszkaniec zaopatrzony w zestaw paneli słonecznych o mocy ponad 800 W, przystąpił do montażu w 2023 roku, mając nadzieję na obniżenie swoich rachunków za energię elektryczną i przyczynienie się do zmniejszenia emisji CO2.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, w reakcji na jego działania, zarząd spółdzielni wyraził stanowczy sprzeciw, argumentując, że instalacja fotowoltaiczna może wpłynąć na estetykę budynku i jego strukturę konstrukcyjną, mimo że pan Krzysztof przedstawił ekspertyzy architektoniczne oraz budowlane, które potwierdzały bezpieczeństwo i minimalny wpływ instalacji na wygląd elewacji. Zarządca budynku w odpowiedzi nie przedstawił konkretnych technicznych czy prawnych przeszkód, które uniemożliwiłyby funkcjonowanie projektu, co wzbudziło frustrację wśród innych mieszkańców, z których wielu poparło pana Krzysztofa, podpisując petycję.

Konflikt eskalował, kiedy w listopadzie 2023 roku spółdzielnia złożyła wniosek o wydanie nakazu rozbiórki instalacji i pozwała swojego mieszkańca do sądu, domagając się usunięcia fotowoltaiki. Właściciel paneli, mimo groźby rozbiórki, postanowił kontynuować swoje działania, opierając się na wsparciu lokalnej społeczności oraz ekspertyzach, które uzyskał. Sytuacja ta wywołała szeroką dyskusję na temat przepisów dotyczących instalacji fotowoltaicznych w blokach mieszkalnych. Z jednej strony zarząd spółdzielni podkreśla konieczność ochrony wspólnego dobra i spójności architektonicznej, z drugiej mieszkańcy, jak pan Krzysztof, wskazują na potrzebę aktualizacji przepisów, aby umożliwić szersze korzystanie z nowoczesnych rozwiązań ekologicznych. Obie strony pozostają w sporze, oczekując na rozstrzygnięcia sądowe, które mogą wyznaczyć nowe kierunki w polityce energetycznej dla polskich spółdzielni mieszkaniowych.

Czy warto zainstalować fotowoltaikę na balkonie?

W Polsce instalacja paneli fotowoltaicznych na balkonie wymaga spełnienia odpowiednich formalności prawnych. Najważniejszą z nich jest uzyskanie zgody od spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty, jeśli balkon oraz jego elewacja są uznawane za część wspólną budynku. Projekt instalacji powinien być zgłoszony zarządcy budynku wraz z opisem przewidywanego wpływu na infrastrukturę oraz wygląd elewacji. Co więcej, niezbędne jest także zgłoszenie takiej instalacji do lokalnego dostawcy energii w celu montażu licznika dwukierunkowego i zmiany modelu rozliczeń, dzięki czemu można sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci.

Fotowoltaika na balkonie może być opłacalna, szczególnie w obliczu rosnących cen energii. W zależności od orientacji balkonu, umiejscowienia oraz wielkości instalacji, oszczędności w rachunkach mogą wynosić około 500-1000 zł rocznie. Czas zwrotu inwestycji zwykle oscyluje w granicy 7-10 lat, ale może się skrócić wraz z dalszym wzrostem cen energii elektrycznej. Zgodnie z raportem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej z listopada 2023 w całej Polsce funkcjonuje już ponad 1,3 miliona mikrostacji fotowoltaicznych, które razem generują około 10,15 GW energii.

