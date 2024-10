Mapy Google, Earth i Waze to aplikacje, z których korzystają setki milionów użytkowników. W przypadku pierwszej z wymienionych gigant z Mountain View przekroczył kolejną granicę w postaci 2 mld osób w skali miesiąca! Przy okazji sukcesu firma ogłosiła nowości dla wymienionych platform.

Mapy Google i Waze otrzymują ważne nowości

Gigant z Mountain View ogłosił nowości, które Mapy Google dostaną w niedługim czasie. Dużą rolę odegra tutaj sztuczna inteligencja w postaci Gemini. Dostarczy ona wyselekcjonowane inspiracje miejsc, które warto odwiedzić. Użytkownik musi o nie tylko spytać i następnie AI odpowie propozycjami.

Jest to możliwe za sprawą tworzenia, rozumowania i podsumowywania Gemini, które bazuje na danych obejmujących aż 250 mln miejsc na świecie. Funkcja będzie dostępna od tego tygodnia w aplikacji na Androida i iOS. Najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem również na innych rynkach.

Następnie mamy ulepszenia obejmujące nawigację z Map Google. Dzięki zmianom zwiedzanie tras przed odjazdem będzie znacznie przyjemniejsze. W ten sposób użytkownicy będą mogli uzyskać więcej szczegółów o celu, przystankach i nie tylko. Nie zabraknie też nowości podczas jazdy autem, jak na przykład wskazówek o zajęciu właściwego pasa czy informacji w postaci przejść dla pieszych i znaków drogowych.

Warto również wspomnieć o największej w historii aktualizacji Immersive View. Funkcja zostanie rozszerzona na 150 miast na całym świecie oraz pojawią się nowe kategorie. Przy okazji o nowe funkcje zostaną wzbogacone trasy dostępne z Immersive View, co m.in. ułatwi parkowanie.

Natomiast w przypadku aplikacji Waze, która również należy do Google, na szczególną uwagę zasługuje dodanie nowej opcji z zakresu zgłaszania incydentów na trasie. Ma to się odbywać niemal bezdotykowo. Użytkownicy będą musieli opisać głosowo zaistniałą sytuację na drodze i następnie posłuży to do stworzenia wskazówek dla innych kierowców.

Sztuczna inteligencja również w Google Earth

Gigant z Mountain View postawił sobie za cel również udoskonalenie aplikacji Google Earth. W tej platformie również zagości generatywna sztuczna inteligencja. Jakie plusy płyną z wykorzystania Gemini?

Zapewni urbanistom dostęp do bardziej szczegółowych informacji na poziomie miasta i skróci czas potrzebny na analizę danych z wielu dni do kilku minut. czytamy na blogu Google

Funkcja powstała we współpracy z Google Research i X. Najpierw Gemini w Google Eatch zostanie wdrożone w ramach testów. Publiczny program pilotażowy zostanie uruchomiony w listopadzie.