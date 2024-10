Spis treści: 01 Modele językowe i asystenci głosowi

02 Bezpieczeństwo priorytetem

03 Składaki dla wszystkich?

04 Lepszy zasięg na całym świecie

05 AI naprawi nasz telefon

06 Lepsze baterie w telefonach

07 Minimalizm i brak funkcji

Na ten moment nie ma sensu oczekiwać, że rok 2025 przyniesie rewolucję na rynku smartfonów. Najpewniej czeka nas dalsze rozwijanie istniejących technologii i usprawnianie tego, co w ostatnim czasie mogliśmy uznać za nowość. Oto 7 trendów, które zdefiniują rynek mobilny w najbliższym czasie.

Modele językowe i asystenci głosowi

Giganci technologiczni już jakiś czas temu zaczęli łączyć funkcjonalności modeli językowych ze swoimi asystentami głosowymi. Idealnym przykładem jest Android i Gemini od Google. Co to oznacza dla użytkowników korzystających z funkcji na co dzień?

Na pewno poszerzenie wachlarza możliwości asystentów. Te będą coraz bardziej "zdolne", nie tylko w zakresie korzystania z naszego urządzenia, ale i odpowiadania na nasze nawet całkiem skomplikowane pytania. Jak podaje Forbes, w 2025 roku możemy oczekiwać coraz bardziej naturalnych rozmów z cyfrowymi asystentami.

Bezpieczeństwo priorytetem

Coraz więcej osób zwraca uwagę na swoje bezpieczeństwo w sieci. To słuszne, bo w przestrzeni cyfrowej czyha na nas coraz więcej zagrożeń. Możemy oczekiwać, że producenci sprzętu i oprogramowania będą coraz śmielej wprowadzać nowe narzędzia mające chronić nas i nasz telefon przed cyfrowymi zagrożeniami.

I nie tylko cyfrowymi, bo dostępne są również różnego rodzaju czujniki sprawdzające, czy wszystko z nami w porządku - w "świecie rzeczywistym". Może to być wykrywanie kradzieży, blokowanie urządzenia w przypadku dostania się w niepowołane ręce i nie tylko.

Składaki dla wszystkich?

Dziś nie sposób znaleźć budżetowe składaka. Urządzenia typu Fold i Flip plasują się na dość wysokich półkach cenowych, lecz to się może zmienić. Wszystko za sprawą rosnącej popularności tych urządzeń. Coraz więcej producentów decyduje się na stworzenie takich modeli, przy okazji poprawiając ich funkcjonalność.

Huawei zaprezentował już swój potrójnie składany smartfon, Honor stworzył wreszcie cienki i bardzo użyteczny Magic V3, a swoje nowe modele pokaże też i Samsung, który drugą dużą prezentację będzie mieć we wakacje.

Lepszy zasięg na całym świecie

Czy korzystacie z 5G? Ten standard łączności jest już bardzo powszechny, ale to nie koniec rozwoju naszych sposobów na połączenie z siecią. W 2025 roku może nie zostanie wprowadzone 6G, ale na pewno zauważymy coraz mocniejszy rozwój np. bardzo powszechnego WiFi z satelit.

W tym wypadku mowa np. o Starlinkach, które mają coraz silniejszą pozycję. Z usług "kosmicznego" internetu Elona Muska zaczęły korzystać choćby linie lotnicze Qatar Airways, które pozwalają pasażerom na dostęp do sieci podczas lotu. I działa to znacznie lepiej, niż wcześniej stosowane zwykłe WiFi.

AI naprawi nasz telefon

Było już o sztucznej inteligencji i modelach językowych. Odpowiedzą na nasze pytania, zorganizują kalendarz... ale jest coś jeszcze. Coraz bardziej zaawansowane funkcje AI w naszych telefonach i urządzeniach będą mogły wspierać ich działanie. Przykład? Optymalizowanie procesów w czasie rzeczywistym.

To pomoże w przyspieszeniu działania telefonu, oszczędzaniu baterii czy poprawie wydajności a także ulepszaniu naszych zdjęć. Funkcje AI są już stowsowane w smartfonowych aparatach i nic nie wskazuje, aby twórcy mieli z nich zrezygnować.

Lepsze baterie w telefonach

Jednym z rozwijanych kierunków przez producentów smartfonów w 2025 roku będą baterie. Często narzekamy na krótki czas pracy, dlatego możemy liczyć, że ten aspekt zostanie poprawiony. W jaki sposób? Dwutorowo. Po pierwsze, nowe i lepsze technologie ładowania. Coraz więcej firm stawia na mocne ładowarki, które są w stanie napełnić ogniwo w nawet kilkanaście minut i jest to trend, który cały czas nabiera prędkości.

Druga sprawa to stworzenie nowego rodzaju baterii, która może zagwarantować wydajność nowej generacji. Nad czymś takim ma pracować Apple i kto wie, może własnie iPhone 17 pozwoli nam poznać akumulator, który zapewni dłuższy czas pracy, szybkie ładowanie i długotrwałą wydajność.

Minimalizm i brak funkcji

Wraz z rozwojem rynku smartfonów, rozwija się też segment tzw. dumbphones, czyli modeli zupełnie różnych od mainstreamowych produktów. To telefony proste i minimalistyczne, często nie oferujące nic ponad zestaw podstawowych funkcji telefonów.

Takie urządzenie może dzwonić, wysyłac SMS-y i często to tyle. Dla wielu osób to idealny sposób na przebodźcowanie, a zarazem ochronę swojej prywatności. Chociaż takie telefony są i będą niszowe, to w 2025 roku możemy spodziewać się kolejnych ciekawych i minimalistycznych modeli.

