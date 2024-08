Google Pixel Watch 3 i Pixel Buds Pro 2. Znamy ceny w Polsce

W trakcie wtorkowej konferencji Made by Google zaprezentowano smartfony z serii Pixel 9, ale na tym nie koniec nowości. Firma pochwaliła się również nowymi smartwatchami Google Pixel Watch 3 oraz słuchawkami bezprzewodowymi Pixel Buds Pro 2. Co oferują i ile kosztują nowe produkty?

Smartwatche Google Pixel Watch 3

Google Pixel Watch 3 to nie jeden, a dwa nowe smartwatche. Po raz pierwszy firma wprowadza do oferty zegarki w dwóch rozmiarach. Są to modele z kopertami 41 i 45 mm. Producent zdecydował się na udoskonalone wyświetlacze Noctua, których jasność wynosi do 2000 nitów. Natomiast dzięki dostosowywaniu częstotliwości w zakresie od 1 do 60 Hz można liczyć na lepsze oszczędzanie energii.

Zdjęcie Smartwatch Google Pixel Watch 3. / Google / materiały prasowe

Google w smartwatchach Pixel Watch 3 wydłużyło również czas pracy na baterii — do 36 godzin bez funkcji AoD. Ponadto wprowadzono specjalny tryb oszczędzania energii, gdy poziom naładowania spadnie do 15 proc.

Smartwatche Google Pixel Watch 3 mają liczne funkcje z zakresu monitorowania aktywności i zdrowia użytkowników. Są to m.in. kompleksowe funkcje biegowe z zakresu planowania, a dzięki Fitbit Premium treningi są jeszcze lepiej spersonalizowane. Zegarki śledzą także obciążenia kardio i mają rozwiązania oparte na uczeniu maszynowym, co pozwala na lepsze dostosowanie się do użytkownika.

Słuchawki bezprzewodowe Google Pixel Buds Pro 2

Google Pixel Buds Pro 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe i zarazem pierwsze, które wyposażono w autorski czip Tensor A1. Pozwolił on na zwiększenie czasu pracy na baterii oraz wydajności, a przy okazji umożliwił zmniejszenie wagi słuchawek aż o 27 proc. Ponadto układ przetwarza dźwięk do 90 razy szybciej od prędkości jego odtwarzania.

Zdjęcie Słuchawki bezprzewodowe Google Pixel Buds Pro 2. / Google / materiały prasowe

Google chwali się, że słuchawki bezprzewodowe Pixel Buds Pro 2 są w stanie wyciszać do dwóch razy więcej dźwięków z otoczenia. Za aktywną redukcję szumów odpowiada funkcja Silent Seal 2.0. Sam dźwięk również ma być lepszy dzięki 11-milimetrowym przetwornikom oraz nowej komorze wysokich częstotliwości.

Polskie ceny Google Pixel Watch 3 i Pixel Buds Pro 2

Polskie ceny nowych produktów Google są już znane i możecie z nimi zapoznać się niżej.

Google Pixel Watch 3 41 mm - 1699 zł

Google Pixel Watch 3 45 mm - 1949 zł

Google Pixel Buds Pro 2 - 1149 zł

Smartwatche i słuchawki będzie można zamawiać w ramach przedsprzedaży. Rynkowy debiut ma odbyć się we wrześniu.