Google zaskoczył nowościami w 2022 roku. Android 13 to był dopiero początek

Google w 2022 roku: co nowego firma wprowadziła na rynek

Jako pierwsze na wspomnienie zasługują na pewno nowe smartfony Google’a, czyli Pixel 7 i Pixel 7 Pro, które ukazały się w październiku podczas wydarzenia "Made by Google 2022". W dużym stopniu przypominają starsze modele, ale nie da się nie zauważyć zalet nowych telefonów — wykrywają wypadki, mają pięcioletnie wsparcie systemowe, dobre aparaty i baterie.

A skoro już wspominamy o urządzeniach, nie można zapomnieć o inteligentnym zegarku Google Pixel Watch, którego wygląd może co najmniej zastanawiać. Mam oczywiście na myśli olbrzymie ramki, jakie zdecydowano się zastosować na niewielkim wyświetlaczu. Poza tym smartwatch prezentuje się całkiem nieźle.

Wraz z Pixelami 7 i 7 Pro ukazał się także najnowszy system operacyjny, czyli Android 13. Nowa wersja oprogramowania pozwala na jeszcze więcej personalizacji, czyli na to, co użytkownicy lubią najbardziej. Ma też lepsze zabezpieczenia i inne funkcje, które ulepszają korzystanie ze smartfona.

Google wprowadziło też nowe słuchawki — Pixel Buds Pro — a także trzy urządzenia Fitbit: Inspire 3, Versa 4 i Sense 2.

Warto też wspomnieć o nieco mniejszych innowacjach. Gmail otrzymał nowy wygląd aplikacji, rozszerzono możliwości wyszukiwania w Obiektywie Google, a Dokumenty Google nie muszą już mieć podziału na strony. W 2022 roku zadebiutował też... Portfel Google, który nie jest do końca nowością per se, do płatności zbliżeniowych używaliśmy już przecież Google Pay, które przez tę aplikację zostało zastąpione.

Pełna lista 22 wydanych w 2022 roku produktów i funkcji dostępna jest na blogu Google’a.