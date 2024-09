Huawei Mate XT zaprezentowany. Rewolucja na rynku składanych smartfonów?

Huawei Mate XT to składany smartfon, którego premiera w Chinach odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Urządzenie jest owocem pięciu lat pracy inżynierów firmy i z pewnością wprowadza świeży powiew na rynku "składaków". Konkurencja takiego telefonu nie ma.

Huawei Mate XT to pierwszy składany smartfon z takim ekranem

Huawei wraz z modelem Mate XT wyznacza konkurencji nową drogą na rynku składanych smartfonów. Zastosowano tu unikalny wyświetlacz, który składa się na trzy części. Jest to możliwe dzięki obudowie z trzech elementów i systemu dwóch zawiasów łączących konstrukcję w całość.

Zdjęcie Składany smartfon Huawei Mate XT wyznacza świeże trendy na rynku. / Huawei / materiały prasowe

Taki ekran po złożeniu ma przekątną 6,4 cala. Po rozłożeniu z dwóch części użytkownik ma już 7,9 cala, a z trzech ponad 10 cali oraz rozdzielczość na poziomie 3K. Wykorzystano tu panel OLED-owy ze ściemnianiem PWM z częstotliwością 1440 Hz. Cały smartfon po rozłożeniu jest bardzo cienki, bo jego grubość obudowy to zaledwie 3,6 mm!

Smartfon ma także całkiem niezły aparat fotograficzny z rozwiązaniem XMAGE. Główny obiektyw ma zmienne światło przysłony i współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem. Natomiast kamera ultraszerokokątna i teleobiektyw połączone są z 12-megapikselowym sensorami.

Zdjęcie Huawei Mate XT wyróżnia się unikalną konstrukcją. / Huawei / materiały prasowe

Cena Huawei Mate XT jak za kilka iPhone'ów 16

Huawei Mate XT to składany smartfon, który to został jednak objęty dużym "podatkiem od nowości". Ceny są bardzo wysokie. W Chinach za podstawową konfigurację sprzętową trzeba zapłacić równowartość blisko 3 tys. dolarów. Za podobną kwotę można kupić kilka iPhone'ów 16. Na przykład trzy modele 16 Pro, których ceny w Polsce zaczynają się od 5299 zł.

Co ciekawe, Huawei Mate XT ma coś wspólnego z iPhone'ami 16. To data rynkowej premiery, którą w Chinach ustalono na 20 września (zapewne nieprzypadkowo). Tego samego dnia odbędzie się sklepowy debiut nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Zapewne jest to celowy zabieg chińskiej marki, która ma odwrócić uwagę bardziej zamożnych klientów od nowych smartfonów Apple.