Spis treści: 01 Ile kosztuje Google Pixel 9 Pro?

02 Koszt produkcji Pixela 9 Pro zaskakuje

03 Wcale nie taki drogi

Ile kosztuje Google Pixel 9 Pro?

Minionego lata na rynku ukazała się nowa seria telefonów Google Pixel, tym razem oznaczona numerem 9. Do oferty trafiło kilka modeli, w tym flagowy Pixel 9 Pro, który cieszy niesamowitą wydajnością, ciekawym designem i topowymi możliwościami swojego czystego Androida. Za tak dobry telefon trzeba jednak odpowiednio zapłacić.

Szybki rzut oka na oferty sklepów podpowiada, że zakup Pixela 9 Pro to wydatek nawet i ponad 5000 złotych. Całkiem sporo, prawda? Mowa jednak o flagowcu, a topowe modele przyzwyczaiły nas do takich kwot. Czy zastanawialiście się jednak ile Google musi wydać na produkcję takiego urządzenia?

Koszt produkcji Pixela 9 Pro zaskakuje

Złośliwi twierdzą, że produkowane masowo nowinki technologiczne to groszowe sprawy, podczas gdy producenci zarabiają na nas krocie. W rzeczy samej zarabiają - ale czy przebitka jest aż tak duża? Okazuje się, że... to zależy. Poznaliśmy bowiem cenę produkcji Pixela 9 Pro. Stworzenie nowoczesnego smartfona to dla Google wydatek nieco ponad 400 dolarów amerykańskich, czyli przynajmniej 1600 złotych.

Na sumę składa się m.in.:

chipset Tensor G4 - 80 USD

wyświetlacz - 75 USD

komponenty aparatu - 61 USD

To tylko część kosztów ponoszonych przez Google. Wycena na poziomie 400 dolarów zakłada bowiem ceny materiałów, a do tego wszystkiego dochodzi jeszcze dystrybucja, być może opłaty licencyjne i nie tylko. Sam marketing potrafi pochłonąć ogromne sumy, a z drugiej strony jego brak sprawiłby, że sprzedaż nie pozwoliłaby na odpowiedni zarobek.

Wcale nie taki drogi

Co ciekawe, cena produkcji najnowszego flagowca od Google i tak jest niższa, niż przed rokiem. Szacuje się, że wyprodukowanie Pixela 8 Pro kosztowało około 11% więcej. Google z pewnością usprawniło proces produkcyjny i zmniejszyło koszta.

Jeszcze droższe jest tworzenie telefonów Apple. Dla przykładu tegoroczny iPhone 16 Pro wymaga wydania aż 568 dolarów na produkcję.