W trakcie WWDC24 w czerwcu gigant z Cupertino zapowiedział pierwsze funkcje z pakietu Apple Intelligence. Firma jednak nie wyrobiło się z ich wprowadzeniem do września, kiedy to udostępniono iOS 18. Od kilku tygodni trwał publiczny program pilotażowy kolejnej aktualizacji z numerkiem 18.1. Dziś trafi ona w ręce wszystkich użytkowników iPhone'ów.

Nowości z iOS 18.1 to przede wszystkim funkcje Apple Intelligence

Aktualizacja iOS 18.1 skupia się przede wszystkim na dodaniu do oprogramowania iPhone'ów pierwszych funkcji z pakietu Apple Intelligence. Są to narzędzia do pisania, nowe opcje dla Siri oraz aplikacji Zdjęcia i udoskonalenia powiadomień. Niestety w Polsce z nich nie skorzystamy i wiemy, że nie nastąpi to w tym roku.

Warto jednak dodać, że Apple nie ograniczyło tak mocno dostępu do Apple Intelligence z poziomu Maców. Jeśli macie komputer z logo nadgryzionego jabłka, to po aktualizacji do macOS Sequoia z numerkiem 15.1 i zmianie języka oraz regionu (na Stany Zjednoczone) funkcje te będą dostępne.

Apple dodało także inne nowości. Dotyczą one m.in. słuchawek AirPods Pro 2, gdzie pojawia się test słuchu, nową opcję dla przycisku sterowanie aparatem z iPhone'ów 16, nowy tryb kamery przestrzennej (dla modeli 16 i 15 Pro) czy możliwość nagrywania rozmów w aplikacji Telefon. Warto też wspomnieć o nowych funkcjach w centrum sterowania czy poprawkach błędów, w tym uciążliwego problemu objawiającego się nieoczekiwanym resetowaniem iPhone'ów 16.

Kiedy aktualizacja iOS 18.1 i pozostałe uaktualnienia?

Apple planuje udostępnić iOS 18.1 w godzinach wieczornych naszego czasu. Wtedy właściciele iPhone'ów będą mogli udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia, skąd będzie można pobrać nowe oprogramowanie. Przy okazji pojawią się także inne aktualizacje.

Dziś wieczorem zostaną udostępnione także iPadOS 18.1 i macOS Sequoia 15.1, które również wprowadzą pierwsze funkcje z pakietu Apple Intelligence. Spodziewajmy się też uaktualnień watchOS 11.1, tvOS oraz nowego software dla HomePodów z numerkami 18.1 oraz visionOS 2.1 dla gogli Vision Pro.