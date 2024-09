Apple zaprezentowało smartfony z serii iPhone 16 i 16 Pro wcześniej w tym miesiącu. Wtedy poznaliśmy polskie ceny, które okazały się być niższe w porównaniu do modeli 15 z ubiegłego roku aż o kilkaset złotych. To dobra informacja, ale mamy także złe wieści.

Tyle zapłacisz za wymianę baterii w modelach iPhone 16 Pro

Apple uaktualniło cennik usług pogwarancyjnych, co obejmuje także wymianę baterii. Niestety w tym przypadku trzeba liczyć się z podwyżkami i dotyczy to modeli iPhone 16 Pro oraz 16 Pro Max. Ile kosztuje taka usługa?

Z informacji przekazanych przez Apple wynika, że wymiana baterii w smartfonach iPhone 16 Pro oraz Max przez autoryzowane serwisy w Polsce, ma wiązać się z wydatkiem aż 579 zł! To dużo i cena ta jest wyższa o 80 zł w porównaniu do zeszłorocznych modeli z serii 15 Pro.

Na pocieszenie jest fakt, że koszt usługi w przypadku dwóch tańszych smartfonów z serii iPhone 16 nie uległ zmianie. Tutaj cena nadal wynosi 499 zł. Poniżej cennik dla poszczególnych telefonów.

Cennik wymiany baterii w iPhone'ach

iPhone 16 Pro i 16 Pro Max: 579 zł

iPhone 16 i 16 Plus: 499 zł

iPhone 15 i 14 (wszystkie): 499 zł

iPhone 13, 12,11, XS i XR: 449 zł

iPhone 8, 7, SE 2. oraz 3. gen.: 349 zł

O pewne inne usługi nawet lepiej nie pytać. Jeśli ekran waszego iPhone'a 16 Pro (a jeszcze gorzej, gdy stanie się to z Maksem) zbije się, to szykujcie zasobny portfel. W przypadku 6,3-calowego modelu cena wynosi 1779 zł. Natomiast jeśli przyjdziecie do serwisu ze stłuczonym iPhonem 16 Pro Max, to liczcie się z wydatkiem na poziomie aż 2149 zł! Taniej będzie w przypadku stłuczonych plecków, bo tutaj usługa kosztuje poniżej tysiąca zł.

Smartfony z serii iPhone 16 są obecnie dostępne w ramach przedsprzedaży, która wkrótce się zakończy. W piątek nowe telefony Apple trafią do sprzedaży na wybranych rynkach, również w Polsce. Poniżej (dla przypomnienia) polskie ceny nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka.

iPhone 16 — od 3999 zł

iPhone 16 Plus — od 4499 zł

iPhone 16 Pro — od 5299 zł

iPhone 16 Pro Max — od 6299 zł

