Jak przenieść kontakty i dane z Androida na iPhone’a 14?

Technologia

Zdecydowałeś się na zakup iPhone'a 14. Jest to pierwszy telefon od Apple po wielu latach korzystania z Androida. Jak rozpocząć swoją przygodę z systemem iOS? Z pewnością najlepiej zgrać rzeczy z poprzedniego telefonu. Tylko jak to zrobić, skoro to zupełnie inny system operacyjny? Jak przenieść kontakty oraz dane z Androida na iPhone’a 14.

Zdjęcie Jak przenieść kontakty i dane z Androida na iPhone'a 14? / Pexels.com