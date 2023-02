Jak rozliczyć PIT w 2023 roku przez internet i szybko dostać zwrot podatku?

Tomasz Wróblewski Technologia

PIT za 2022 rok rozliczysz w Internecie. Od północy 15 lutego będzie można zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, żeby złożyć roczne zeznanie podatkowe. Co musi zrobić podatnik, żeby wysłać PIT-28, PIT-36, PIT-37 albo PIT-38 do urzędu skarbowego? Z jakich ulg i odliczeń można będzie skorzystać w 2023 roku?

Zdjęcie PIT 37, PIT 36, PIT 28 i PIT 38 można rozliczyć przez Internet od 15 lutego do 2 maja 2023 roku. / Piotr Kamionka/REPORTER / East News