Jak wejść na Wi-Fi bez hasła? Sprawdzony sposób i tajny kod

Spis treści: 01 Czy można korzystać z WiFi bez hasła?

02 Udostępnianie w pobliżu - internet bez hasła

03 Jak połączyć się z WiFi bez hasła? Metoda z kodem QR

04 Udostępnianie internetu w telefonie

Czy można korzystać z WiFi bez hasła?

Podczas instalacji internetu bezprzewodowego w domu podłączamy do niego wszystkie używane urządzenia. Łączymy się przy pomocy smartfona, telewizora, konsoli do gier czy komputera. Czynność tę wykonujemy raz i na dłuższy czas możemy zapomnieć o haśle czy innych danych dostępowych. Co w sytuacji, gdy chcemy udostępnićinternet wielu osobom jednocześnie?

Na pewno kojarzycie sytuację, gdy ktoś podczas spotkania lub imprezy pyta się gospodarza o hasło do WiFi. Jak je teraz znaleźć? Czy powinniśmy odkurzyć router znajdujący się za szafką w celu podania trudnego do zapamiętania ciągu cyfr i liczb? Niekoniecznie. Są trzy dobre sposoby na korzystanie z WiFi bez znajomości hasła. Oto one.

Udostępnianie w pobliżu - internet bez hasła

Pierwszym proponowanym sposobem na korzystanie z WiFi bez hasła to funkcja Udostępnianie w pobliżu. Jest to funkcjonalność skierowana do posiadaczy telefonów z systemem Android, którzy znajdują się blisko siebie. Wystarczy, że nasz bazowy telefon będzie podłączony do domowej sieci WiFi, którą chcemy udostępnić.

W menu WiFi wchodzimy w sieć, do której jesteśmy podłączeni i wybieramy opcję Udostępnij. Naszym oczom ukaże się kod QR, a pod nim przycisk Udostępnij w pobliżu. Naciskamy go, a naszym oczom po chwili ukaże się lista dostępnych telefonów do podłączenia. Wybieramy dane urządzenie, po czym jego posiadacz będzie musiał zaakceptować udostępnianą sieć WiFi.

Zdjęcie Superszybka sieć w naszych domach. Oto potęga Wi-Fi 7 / 123RF/PICSEL

Wybrane urządzenie połączy się z WiFi bez wpisywania hasła. Ważne, aby nasz model z którego udostępniamy internet miał włączoną możliwość udostępniania w pobliżu. Możemy to sprawdzić w ustawieniach, a konkretniej w zakładce "Google" i "Udostępnianie w pobliżu".

Jak połączyć się z WiFi bez hasła? Metoda z kodem QR

Drugi sposób na WiFi bez hasła w telefonie jest równie prosty i w zasadzie wymaga od nas wykonania podobnych kroków. Podobnie jak poprzednio, tak i w tym przypadku musimy mieć nasz telefon podłączony do domowej sieci WiFi. Również wchodzimy w tę konkretną sieć i korzystamy z przycisku Udostępnij. Wtedy naszym oczom ukaże się wspomniany wcześniej kod QR.

Zdjęcie Jak połączyć się z siecią bez hasła? Prosty sposób to wykorzystanie kodu QR. / 123RF/PICSEL

Drugi smartfon (czyli ten, który ma połączyć się z siecią) musi zeskanować kod QR. To zrobimy wykorzystując np. aparat w telefonie lub aplikację. Cała reszta odbywa się automatycznie. Telefon podłączy się do sieci bez hasła - musi być w jego zasięgu.

Udostępnianie internetu w telefonie

Dwie powyższe metody pozwalały na połączenie się z siecią bez znajomości hasła. Istnieje jeszcze jeden sposób na udostępnianie internetu, choć nie jest on związany z WiFi czy podłączaniem się bez hasła. Chodzi oczywiście o aktywowanie routera w swoim telefonie. Sęk w tym, że wówczas nasze urządzenie nie działa z WiFi, lecz wykorzystuje transfer danych. Jest to przydatne np. w podróży, gdy jeden telefon ma dobry zasięg, a drugi nie - lub gdy tylko jedna osoba posiada działającą kartę SIM.

Wystarczy uruchomić router w telefonie/udostępnianie internetu. Należy to uprzednio właściwie skonfigurować. Dobrym pomysłem jest ustawienie hasła. Wszystko po to, aby podłączyć się mogły tylko osoby, którym chcemy udostępnić internet, nie zaś wszsycy dookoła.

Co istotne, funkcja działa na iOS i Androidzie. Ważne, że nawet iPhone połączy się z siecią telefonu Android oraz odwrotnie.