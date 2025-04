Misja NS-31 to kolejny lot załogowy firmy Blue Origin w ramach kosmicznej turystyki. Tym razem w kosmos lecą same panie. Załoga składa się z sześciu kobiet , które odbędą wyprawę życia w poniedziałek. Wśród nich jest amerykańska piosenkarka Katy Perry .

Panie podchodzą do misji z entuzjazmem oraz humorem. Świadczą o tym m.in. przygotowania do lotu w kosmos w pełnym makijażu. Załoga ma również specjalnie zaprojektowane kostiumy z rozszerzanymi nogawkami, gdyż jest to po prostu obecnie modne.