Rakieta Starship jest już gotowa do lotu. Start odbędzie się ze stanowiska w Starbase w teksańskim Boca Chica. Ogromna konstrukcja została już postawiona pionowo obok ogromnej wieży, gdzie wcześniej przeszła testy statyczne.

Dzisiejszy start ogromnej rakiety zapowiada się naprawdę ciekawie. To już 7. lot testowy, który względem poprzednich misji ma się nieco różnić. Każdy start to dla SpaceX ogromna szansa na zebranie cennych danych, które umożliwiają dalszy rozwój konstrukcji.

W trakcie dzisiejszej misji firma ponownie spróbuje odzyskać ogromny booster rakiety o nazwie Super Heavy . Ten 70-metrowy kolos po odłączeniu od statku wróci w kierunku stanowiska startowego, gdzie następnie zostanie złapany ogromnym ramieniem przymocowanym do wieży. Na razie SpaceX udało się to zrobić tylko jeden raz (w trakcie 5. lotu w październiku).

Górny stopień, czyli statek, po raz pierwszy zostanie "załadowany" ładunkiem. Będzie to atrapa nowych satelitów Starlink, które SpaceX chce później umieszczać na orbicie okołoziemskiej. To kolejny krok do celu, którym jest wynoszenie ciężkich ładunków w kosmos.