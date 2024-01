Spis treści: 01 Aplikacja Biedronka zniknie z sieci

02 Nowa aplikacja Biedronki wkrótce

03 Aplikacje i nie tylko - technologia w Biedronce

Aplikacja Biedronka zniknie z sieci

Zgodnie z zapowiedziami, popularna aplikacja sieci sklepów Biedronka wkrótce zakończy swój żywot. Ten niezwykle popularny program na smartfony cieszył się dużym uznaniem wśród klientów dyskontu. Łącznie od początku istnienia aplikacji, ta została pobrana ponad 10 milionów razy. Licznik ten wkrótce się wyzeruje, bo Biedronka zamierza wycofać swoją aplikację. Kiedy ta zniknie z cyfrowych sklepów?

Popularny program zakończy swoje funkcjonowanie 29 stycznia 2024 roku, czyli w najbliższy poniedziałek. Również tego dnia klienci będą mogli pobrać nową wersję aplikacji, która stanowić ma duże odświeżenie programu i wprowadzi wiele nowych, przydatnych funkcji. Można to śmiało porównać do wprowadzenia mObywatela 2.0 w poprzednie wakacje - skala też jest podobna, bo mowa o milionach użytkowników w całej Polsce.

Reklama

Nowa aplikacja Biedronki wkrótce

Świat nie lubi próżni, tak samo jak sklepy nie lubią pozostawiać swoich klientów bez dedykowanych apek. Wraz ze zniknięciem starej aplikacji Biedronki, ta pojawi się w zupełnie nowej, lepszej wersji. Program będzie dostępny do pobrania na Androidzie (Google Play), iOS (App Store), a także na urządzeniach Huawei (AppGallery). Sieć zapowiada, że wprowadzonych zostanie szereg potrzebnych i wyczekiwanych zmian.

Jedną z nich ma być większa stabilność i lepsze działanie aplikacji. Poza tym zmieni się jej wygląd i wprowadzone zostaną dodatkowe funkcje. Jedną z nich ma być Lista Zakupów, która będzie nam podpowiadać produkty do kupienia, co ma pomóc w szybszym znajdowaniu poszczególnych przedmiotów w sklepie. Nie zabraknie też promocji - specjalne oferty rabatowe mają pomóc klientom oszczędzać nawet 8 milionów złotych tygodniowo. Oszczędności (a także wydatki) będzie można monitorować przy pomocy Historii Transakcji.

Aplikacje i nie tylko - technologia w Biedronce

Popularność aplikacji Biedronki świadczy o tym, że sieć sklepów jak i jej klienci lubują się w technologii. A przynajmniej akceptują ją, dopóki ta pozwala odnieść z tego jakieś korzyści. Sklepy same w sobie też stają się coraz bardziej zaawansowane za sprawą kas samoobsługowych. Lubicie, korzystacie?

Bo według statystyk kasy samoobsługowe w Polsce to prawdziwy hit. Gdy na zachodzie wiele sklepów z nich rezygnuje, to Biedronka montuje kolejne na potęgę. Jak dla mnie to dobra rzecz - pozwala zaoszczędzić czas, gdy nasze zakupy składają się z zaledwie kilku produktów.