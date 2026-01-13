Korea Południowa goni Chiny. Nowy pociąg KDP dla prędkości 370 km/h

Korea Południowa nie chce być gorsza od Chin, które obecnie mają najszybsze pociągi komercyjne. Trwają prace nad nowym pojazdem o nazwie EMU-370. Będzie on w stanie osiągać prędkość maksymalną przekraczającą 400 km/h. Mimo to pasażerskie pociągi z podróżnymi będzie jeździć nieco wolniej.

Nowoczesny biały pociąg dużych prędkości poruszający się po wydzielonym torze, o opływowym kształcie i panoramicznej szybie, znajdujący się na wielotorowej linii kolejowej.
Korea Południowa goni Chiny. Nowy pociąg KDP dla prędkości 370 km/h.Hyundai Rotemmateriały prasowe

Chiny wyrosły na światowego giganta kolei i mają obecnie najszybsze pociągi komercyjne. Rekordowym składem jest CR450 rozwijający prędkość przekraczającą 400 km/h. Korea Południowa nie chce być gorsza i pracuje nad nowym pojazdem KDP, który również będzie bardzo szybki.

Koreański pociąg KDP EMU-370 dla prędkości 370 km/h

Korea Południowa pracuje nad nowym składem KDP o nazwie EMU-370, co potwierdziło tamtejsze Ministerstwo Infrastruktury, Gruntów i Transportu (MOLIT). Nowy pociąg konstrukcyjnie ma być w stanie rozwijać prędkość do 407 km/h. Jednak w ruchu pasażerskim ma jeździć nieco wolniej.

EMU-370, jak sama nazwa wskazuje, w ruchu pasażerskim ma jeździć z prędkością do 370 km/h. Pojazd powstał w ramach projektu badawczo-rozwojowego, który Korea Południowa zainicjowała już w kwietniu 2022 r. Badania prowadzono do grudnia zeszłego roku. Inwestycja pochłonęła 22,5 mld wonów południowokoreańskich, czyli około 55 mln złotych.

Nowoczesny biały pociąg dużych prędkości poruszający się po torach w jasny, słoneczny dzień; aerodynamiczny kształt, przeszklona kabina maszynisty i lekko rozmyte tło zielonych pól podkreślają szybkość i zaawansowanie technologiczne pojazdu.
EMU-370 to szybki pociąg KDP, który ma jeździć z prędkością 370 km/h.Hyundai Rotemmateriały prasowe

Pociąg EMU-370 w dużym stopniu bazuje na rozwiązaniach z KTX-Cheongryong (EMU-320) jeżdżącym z prędkością do 320 km/h. W ramach inicjatywy szukano rozwiązań, które pozwolą na stworzenie jeszcze szybszego składu. Udało się tego dokonać m.in. poprzez zastosowanie silników o większej mocy.

Korea Południowa zacznie budować nowe pociągi w 2026 roku

Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa pierwszego składu EMU-370, ale prędko na torach w Korei Południowej go nie zobaczymy. Plan zakłada zakup przez krajowego operatora Korail jednego lub dwóch testowych pociągów, które mają składać się z łącznie 16 członów.

Pierwsze testy EMU-370 przewidziano na 2030 r. Wiemy, że mają być prowadzone na szlaku Pyeongtaek - Osong. Jeśli próby przebiegną pomyślnie, to nowe pociągi KDP z czasem wejdą do komercyjnego użytku.

Warto dodać, że Koreańczycy znacząco zwiększyli moc silników, bo aż do 560 kW, co jest blisko 50 proc. wzrostem w porównaniu do jednostek z EMU-320. Składy mają być ośmioczłonowe i energię mają w nich dostarczać 24 takie silniki. Zmian konstrukcyjnych jest sporo i te zaowocowały m.in. zmniejszeniem drgań czy obniżeniem poziomu hałasu.

