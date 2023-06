Dwa kliki i znamy Twój adres

Badacze z North Carolina State University postanowili przyjrzeć się pewnej funkcji aplikacji Strava, która została dodana w 2018 roku. Chodzi o tzw. heatmapę, czyli narzędzie wskazujące najczęściej wykorzystywane ścieżki i drogi w poszczególnych lokalizacjach. Celem tego narzędzia było podpowiadanie, które trasy są chętnie wykorzystywane przez rowerzystów, biegaczy i nie tylko.

Choć z pozoru mapy tego rodzaju nie zawierają w sobie nic niebezpiecznego, to niewielki wysiłek naukowców pozwolił dość dokładnie wyizolować niektóre ścieżki i połączyć je z konkretnymi adresami - te również znajdowały się na mapie i wskazywały na częste przebywanie danej osoby w konkretnym miejscu. Jak łatwo się domyślić, był to dom, w którym osoba spędzała sporo godzin każdego dnia. Wszystko przez nieustannie włączony moduł GPS i przekazywanie informacji na rzecz aplikacji.

Szpiegowanie przez aplikację

Naukowcy wykorzystali funkcje wyszukiwania w aplikacji Strava (dane osobowe użytkownika) co połączyli z wyizolowanymi śladami na mapie. Wzięto pod uwagę też znaczniki odległości i czas. Znajdując wzory pasujące do posiadanych danych byli w stanie wskazać konkretne adresy mieszkań i domów poszczególnych użytkowników.

To... szokujące. Brzmi jak spore niedopatrzenie ze strony autorów aplikacji. Funkcja jest oczywiście możliwa do wyłączenia, jednak domyślnie pozostaje aktywna. Jak temu zaradzić? Najlepiej byłoby pozwolić użytkownikom na ustawienie strefy prywatności, lub wykorzystanie algorytmu do wskazywania automatycznie miejsc, w których jesteśmy w domu lub pracy. Tak, aby wykluczyć je z indeksowania na mapie. Biegasz z aplikacją? Miej się zatem na baczności.