Duże zmiany w TVP

O zaplanowanej akcji poinformował m.in. serwis INNPoland - dzięki niej "przejęcie" było w ogóle możliwe do wykonania. Przed decyzją o zmianach w publicznej telewizji z nowym ministerstwem porozumiało się kilka wysoko postawionych osób w TVP, dzięki czemu możliwe było zatrzymanie nadawania stacji. To jednak nie wszystko, bo równie istotne było otrzymanie dostępu do internetu.

Okazuje się, że kluczową rolę w wydarzeniu odegrali pracownicy IT. Dział informatyków porozumiał się z nowymi zarządzającymi, dzięki czemu szybko byli w stanie uzyskać dostęp i kontrolę nie tylko do strony internetowej, ale również do platform społecznościowych TVP Info np. na Facebooku. W tym wypadku zgodę administratora wyraził jeden z dyrektorów TVP.

Warto zauważyć, że procedura przejęcia kont w żadnym wypadku nie odbyła się siłą. Stało się to możliwe dzięki pracownikom, którzy wykonywali polecenia - ale nowej już władzy, z których nadejściem nie chciało pogodzić się spore grono osób. Wsparcie IT umożliwiło względnie szybkie przejęcie dostępu do Facebooka i innych platform społecznościowych publicznego nadawcy. Czy jednak potrzebne było działanie związane z kodowaniem lub hakowaniem stron? Nic z tych rzeczy.

W tym przypadku doszło do zwyczajnego przepisania uprawnień administracyjnych do strony na rzecz innej osoby. Nie jest to czynność wymagająca kontaktu z administracją np. Facebooka czy Twittera. Da się to zrobić z poziomu panelu administracyjnego strony - wystarczy znać hasła do odpowiednich kont posiadających uprawnienia. Warto jednak zaznaczyć, że nie chodzi tu jedynie o zarządzanie treścią na stronie. To może robić np. osoba ze statusem moderatora. W przypadku zmian menadżera strony akcję musi wykonać jej administrator.

Facebook daje odpowiednie narzędzia i znaleźć je można w panelu ustawień i prywatności. To tam użytkownik znajdzie opcję nowe funkcje stron i transparentność strony. Z poziomu tego menu możliwe jest zgłoszenie praw do danej strony, jak również zarządzanie nią. W ten sposób możliwe jest mianowanie nowego administratora strony, czyli osoby, która ma nad nią pełną kontrolę, łącznie z możliwością usunięcia.

Jak wyłączyć TVP? To banalnie proste

Cała dramaturgia wczorajszego dnia nie zmienia faktu, że wyłączenie sygnału TVP jest zaskakująco proste. Tak przyznał jeden z pracowników mediów w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl podając, że wyłączenie nadawania to najprostsza rzecz, którą można zrobić w panelu kontrolnym.

Pracownik porównał to do sytuacji, gdy mamy dwa punkty - jeden nadaje program, drugi odbiera. W tym wypadku wystarczy wciśnięcie jednego guzika, aby zamknąć nadawanie, stąd też kanał TVP Info zniknął, a widzom ukazały się inne, niepowiązane programy. Ich dobór najczęściej wynika z tego, co znajduje się w zasobach stacji i jakie są dostępne licencje. Dlatego w przypadkach awarii czy zmian nadawania pojawiają się często znane, choć starsze seriale, powtórki programów autorskich i tym podobne.