Lawina nowości w Androidzie i Gemini. Spora paczka aktualizacji

W skrócie Android 16 QPR3 wprowadza tryb desktopowy dla smartfonów Google Pixel od serii 8 po podłączeniu przez USB C do zewnętrznego ekranu.

Marcowa aktualizacja Pixel Drop dodaje nowe funkcje do sztucznej inteligencji Gemini, w tym możliwość proponowania zakupów spożywczych i zamawiania przejazdu.

Aktualizacja przynosi nowości dla Pixel Watch, takie jak wysyłanie alertów na telefon z zegarka oraz gesty jedną ręką w modelu Pixel Watch 3.

Google przygotowało dla użytkowników smartfonów, tabletów i smartwatchy z serii Pixel sporo nowości. Marcowa aktualizacja Pixel Drop jest już udostępniana i wprowadza wiele nowych funkcji. Natomiast Android 16 w wersji QPR3 dostaje długo wyczekiwany tryb desktopowy.

Android 16 QPR3 otrzymuje tryb desktopowy

Zacznijmy od aktualizacji Android 16 QPR3, która wprowadza długo wyczekiwaną nowość zaprezentowaną już w trakcie majowej konferencji Google I/O 2025. Jest nią tryb desktopowy, który pozwala zamienić telefon w komputer. Jak to działa?

Zasada działania nowego rozwiązania jest prosta. Wystarczy podłączyć telefon kablem USB C z zewnętrznym ekranem i interfejs oprogramowania zostanie dopasowany do dużego wyświetlacza. Najważniejsze funkcje tego środowiska pracy to:

Integracja z paskiem zadań

Okna w dowolnym formacie

Rozszerzony wyświetlacz

Google opracowało to rozwiązanie we współpracy z firmą Samsung. Z funkcji na razie skorzystają właściciele telefonów Google Pixel (od modeli z serii 8), którzy zainstalują Androida 16 QPR3. Wkrótce rozwiązanie trafi również do urządzeń z rodziny Galaxy.

Marcowa aktualizacja Pixel Drop wprowadza nowości dla Gemini i więcej

Najnowsza aktualizacja Pixel Drop dodaje wiele ciekawych funkcji. Zacznijmy od Gemini. Sztuczna inteligencja firmy zyskała nowe opcje i może na przykład zaproponować użytkownikom zrobienie zakupów spożywczych czy zamówienie przejazdu. Po raz pierwszy rozwiązanie zaprezentowano podczas Unpacked, gdzie Samsung pokazał telefony Galaxy S26.

Następnie mamy nowości w funkcji szukania przez zaznaczenie. Google dodało m.in. możliwość rozpoznawania wielu obiektów jednocześnie czy skorzystania z nowego przycisku Przymierz w wynikach wyszukiwania zdjęć. Następnie mamy funkcję Co jest grane, która wraz z marcowym Pixel Drop stała się odrębną aplikacją czy niestandardowe ikony raz filtrowanie kolorów ekranu.

Są też nowości dla właścicieli smartwatchy Google Pixel Watch. Wśród nich warto wymienić możliwość wysyłania alertów na pozostawione telefony bezpośrednio z zegarka czy nowe narzędzia w Find Hub. W przypadku Pixel Watcha 3 pojawia się rozwiązanie znane z ostatniej generacji smartwatcha, czyli gesty jedną ręką.

