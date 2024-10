Mają go Huti i Hezbollah. Nowy dron-kamikadze na usługach Putina

Co potrafi Shahed-101?

Shahed-101 jest wyposażony w głowicę bojową o wadze 8 kilogramów, co technicznie czyni go irańskim odpowiednikiem lub nawet konkurentem dla rosyjskiego drona Lancet. Możliwe, że to zabieg celowy, aby implementacja nowego rozwiązania przebiegła gładko, a być może rosyjskie wojsko ocenia obecnie, który dron-kamikadze lepiej sprawdza się w dedykowanych zastosowaniach. Wiemy też, że dron wykorzystuje silnik elektryczny i może pozostawać w powietrzu przez dłuższy czas, charakteryzując się przy tym niskim poziomem hałasu - wydawany przez niego dźwięk ma być ledwo słyszalny z ziemi, dzięki czemu zyskał przydomek "Cichy Dron".

Raport izraelskiego ośrodka badawczego ALMA zauważa też, że Shahed-101 w konfiguracji dostępnej Hezbollahowi ma zasięg uderzeniowy wynoszący 900 kilometrów, ale brakuje mu kamer wideo do naprowadzania celu i jest wyposażony w drewniane śmigło. I chociaż są to z pewnością poważne wady wpływające na wydajność, taka wersja Shahed-101 jest specjalnie zaprojektowana do masowej produkcji, nawet w prowizorycznych warsztatach, co może być dla Rosji kluczowe.