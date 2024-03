Masz konto w PKO? Bank szykuje ogromną zmianę dla klientów

Spis treści: 01 PKO BP rezygnuje z NFC i karty

02 Płatności zbliżeniowe w PKO BP

03 Jak płacić zbliżeniowo telefonem?

04 Czy Google Pay i Apple Pay są bezpieczne?

PKO BP rezygnuje z NFC i karty

Posiadacze kont bankowych i kart mogą płacić za usługi i produkty na wiele sposobów. Jedną z metod jest oczywiście skorzystanie z fizycznej karty (np. zbliżeniowo), ale to nie wszystko. Dostępne są także płatności zbliżeniowe wykorzystujące NFC, karty podpięte do portfela Google czy Apple, a także płatności przy pomocy cyfrowej karty podpiętej do naszego konta.

Jeżeli używacie telefonu z Androidem i płacicie przez NFC z wykorzystaniem karty podpiętej do konta, to mamy dla was ważną wiadomość. Bank PKO BP poinformował klientów, że zamierza całkowicie zrezygnować z tej metody płatności. Wejście zmiany w życie rozpocznie się już 20 marca. Od tego czasu bank będzie stopniowo wyłączał tę metodę płatności dla swoich klientów. Jak w takim razie płacić zbliżeniowo, mając konto w tym banku?

Płatności zbliżeniowe w PKO BP

Tak naprawdę w dalszym ciągu będzie można płacić np. telefonem czy zegarkiem, jednak konieczne będzie skonfigurowanie innej metody. W tym wypadku bank poleca swoim klientom m.in. Blik zbliżeniowy w IKO. Ta metoda nadal będzie działać, a w praktyce używa się jej bardzo podobnie, jak NFC i karty podpiętej do konta.

Jak skonfigurować Blik zbliżeniowy w PKO BP (IKO)?

Otwieramy aplikację banku i przechodzimy do zakładki Płatności, a następnie do Płatności zbliżeniowe Wybieramy opcję Ustawienia płatności i Źródła płatności Wskazujemy opcję Płatności zbliżeniowe Blikiem i wybieramy konto, które będzie do tego celu wykorzystywane Zatwierdzamy

Jak płacić zbliżeniowo Blikiem? Po skonfigurowaniu płatności wystarczy zbliżyć nasz telefon do terminala płatniczego. Warto pamiętać, że Blik jest bezpłatny. Możemy z niego korzystać i nie poniesiemy żadnych dodatkowych kosztów. Mimo wszystko to nie jedyna opcja, z której możemy skorzystać w tym banku, jak i w innych.

Jak płacić zbliżeniowo telefonem?

W banku PKO BP nadal dostępne będą inne popularne metody płatności zbliżeniowych. Swoją kartę możemy dodać do systemu Google Pay lub Apple Pay. Wówczas również należy przyłożyć telefon do terminala, aby zapłacić. Co więcej, karta w telefonie pozwala na dokonywanie szybkich płatności online, np. podczas zakupów na platformach sprzedażowych (Allegro itp.), a także sklepach cyfrowych, jak Google Play.

Ten rodzaj płatności pozostaje w takiej samej formie i zmiany w PKO BP nie wpłyną na korzystanie z niego przez klientów.

Czy Google Pay i Apple Pay są bezpieczne?

Oba systemy wykorzystują zaawansowane technologie bezpieczeństwa, aby chronić informacje użytkowników i transakcje finansowe. W obydwu przypadkach można wyszczególnić kilka aspektów, które szczególnie wpływają na bezpieczeństwo płatności i naszych pieniędzy. Są to m.in.:

Tokenizacja

Szyfrowanie

Biometria

Blokowanie urządzenia po kradzieży

Nawet utrata telefonu nie stanowi dużego ryzyka. Google i Apple pozwalają nam zdalnie zablokować telefon i skasować metody płatności, które wcześniej w nim zapisaliśmy.