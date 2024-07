mObywatel 2.0 i dwa nowe dokumenty. Co przygotował resort?

mObywatel 2.0 to aplikacja, bez której życia nie wyobraża sobie wielu Polaków. Resort co jakiś czas wprowadzała do platformy nowe dokumenty. Teraz Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o dodaniu dwóch nowych legitymacji. Kto z nich skorzysta?

mObywatel 2.0 dostaje dokumenty Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza i Dentysty

Platforma została wzbogacona w dwa nowe dokumenty i są to:

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty

Rozwój aplikacji mObywatel jest jednym z priorytetów Ministerstwa Cyfryzacji, pracujemy nad tym, aby aplikacja stawała się coraz bardziej funkcjonalna. Jednym z elementów tych prac jest dodawanie dokumentów dla kolejnych grup obywateli. Tylko w tym roku wdrożyliśmy takie dokumenty jak legitymacja radcy prawnego i aplikanta radcowskiego, PWZ pielęgniarki i położnej, ale także usługę Zastrzeż PESEL, z której skorzystało już ponad 4,2 mln Polaków czy usługę Moja Firma. Już wkrótce planujemy wprowadzenie nowych funkcji i możliwości w mObywatelu. wiceminister Dariusz Standerski

Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że z nowych dokumentów w aplikacji mObywatel skorzysta grupa licząca blisko 200 tys. specjalistów z całej Polski. Warto dodać, że wcześniej w tym roku dodano legitymacje PWZ pielęgniarki i położnej.

Jak dodać nowe dokumenty w aplikacji mObywatel 2.0?

Jeśli zaliczacie się do grupy, która wraz z nową aktualizacją mObywatela otrzymała dostęp do nowych legitymacji, to ich dodanie w platformie jest bardzo proste. W tym celu trzeba wykonać następujące czynności.

Logujecie się do aplikacji mObywatel 2.0. Udajecie się do sekcji Dokumenty. W nowym oknie dotykacie przycisk Dodaj. Wybieracie opcje PWZ lekarza lub PWZ lekarza dentysty. Po chwili nowy dokument pojawi się na pulpicie.

Oczywiście dodanie takiego dokumentu jest możliwe tylko dla tych osób, którym okręgowa rada lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu. Przy okazji resort pochwalił się sukcesem innej funkcji, którą wprowadzono do aplikacji mObywatel kilka miesięcy temu. Jest nią możliwość zastrzeżenia numeru PESEL, co można zrobić kilkoma dotknięciami na ekranie. Do tej pory z takiej opcji skorzystało już ponad 4,2 mln Polaków.

mObywatel później w tym roku zyska dodatkowe funkcje i ich lista jest całkiem spora. Z harmonogramem prac nad nowymi opcjami w platformie możecie zapoznać się na specjalnej stronie.