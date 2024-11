mObywatel dostaje kolejne nowości. Jedna z nich to nowa funkcja

mObywatel dostał nową aktualizację, która wprowadza dwie użyteczne nowości. Pierwsza z nich to Zagłosuj na pomysł, co pozwala wziąć czynny udział w wyborze projektów dla aplikacji. Druga z opcji dodana do platformy mObywatel dotyczy modułu Bezpiecznie w sieci. Zobaczmy, co nowego wprowadził resort cyfryzacji.

Zdjęcie Zagłosuj na pomysł w aplikacji mObywatel to jedna z dwóch nowości. / Dawid Długosz / INTERIA.PL