mObywatel przestanie działać. Resort wyjaśnia przyczyny

Są aplikacje, bez których wręcz nie wyobrażamy sobie życia. Dla wielu Polaków jedną z nich z pewnością jest rządowy mObywatel, z którego korzystają miliony rodaków. Ministerstwo Cyfryzacji w specjalnym komunikacie przekazało, że wkrótce dojdzie do pewnej przerwy. W tym czasie platforma przestanie prawidłowo działać i będzie niedostępna. Kiedy to nastąpi oraz co jest przyczyną?

mObywatel przestanie działać w najbliższy czwartek

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że aplikację mObywatel czeka niedługa przerwa. Została ona zapowiedziana na 25 lipca, czyli najbliższy czwartek. Wiemy, że odbędzie się to pomiędzy godziną 22:00 a 22:30. To oznacza, że przez 30 minut w czwartkowy wieczór trzeba liczyć się z utrudnieniami w dostępie do funkcji platformy. Jakimi? Wyjaśniono, że w tym czasie użytkownicy nie skorzystają z cyfrowych dokumentów oraz usług dostępnych w aplikacji.

Reklama