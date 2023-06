Spis treści: 01 Moje konto Google. Co to jest?

02 Jak założyć konto Google i Gmail?

03 Jak się zalogować do konta Google?

04 Jak się wylogować z konta Google?

05 Jak usunąć konto Google?

06 Jak założyć konto na YouTube?

07 Dysk Google - logowanie i ceny

08 Jak korzystać z Google Maps?

Moje konto Google. Co to jest?

Konta Google od dawna nie są już tylko sposobem na logowanie się do poczty Gmail. Usługa ta pozwala na dostęp do szeregu usług, w tym korzystania z wielu narzędzi Google. Przy pomocy konta Google możemy wykonać takie czynności, jak logowanie do poczty Gmail, korzystanie z YouTube, Map Google i nie tylko.

Po co mi konto Google? Oto jego możliwości:

Logowanie do poczty Gmail

Korzystanie z Androida i sklepu Google Play

Logowanie do YouTube

Narzędzia Google

Dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje

Google Meet

Google Maps

Blogger

Google Ads

Google Drive

Jak widać, opcji jest sporo, a i taka przedstawiamy te najważniejsze. Do właściwego korzystania z dobrodziejstw ekosystemu Google potrzebne jest nam zatem wspomniane konto. Podstawą jest jednak jego właściwa obsługa, dlatego rzućmy okiem na kilka pytań, które może zadać jego użytkownik.

Jak założyć konto Google i Gmail?

Jeżeli chcesz założyć konto Google, potrzebny będzie nam Gmail. Usługi te są powiązane i posiadanie jednej z nich sprawia, że mamy również dostęp do drugiej. Aby rozpocząć, wystarczy skorzystać z opcji "Załóż konto Google".

Zdjęcie Jak założyć konto Google? To bardzo proste. / Google / materiał zewnętrzny

To tam wpiszesz imię i nazwisko oraz skonfigurujesz dane konta Gmail. Po wykonaniu poszczególnych kroków wymaganych w czasie rejestracji, będziesz mógł zalogować się do poczty elektronicznej i innych usług Google. Cały dostęp w jednym miejscu? Tak to wygląda.

Jak się zalogować do konta Google?

Założone konto Gmail jest aktywne od razu w momencie wykonania rejestracji. Oznacza to, że od razu po jej sfinalizowaniu mamy dostęp do wszystkich oferowanych przez Google funkcji. Możemy się tym samym zalogować na swoje konto Google.

Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę logowania Google, gdzie wpiszemy nasze dane i hasło. Loginem jest część nazwy adresu Gmail - ta przed @gmail.com. Dla przykładu: Jeżeli nasz adres mailowy to imienazwisko@gmail.com, to loginem do konta Google będzie imienazwisko. Nie zapomnijmy też o naszym haśle! Ważne, aby było odpowiednio długie i skomplikowane. Warto korzystać z menadżera haseł - to przydatne i bezpieczne.

Jak się wylogować z konta Google?

Aby wylogować się z konta Google na komputerze, należy uruchomić przeglądarkę Chrome. W prawym górnym rogu klikamy w ikonę naszego profilu. Następnie wybieramy opcję "Wyloguj się". To spowoduje również wylogowanie z innych usług firmy Google, w tym poczty Gmail czy YouTube.

Zdjęcie Jak wylogować się z konta Google? Pomoże przeglądarka Chrome. / 123RF/PICSEL

Na telefonie z systemem operacyjnym Android również należy uruchomić aplikację Google Chrome. Znajdujemy opcję "Ustawienia" (po prawej stronie paska wyszukiwania) i klikamy w nazwę swojego profilu. Podobnie jak w przypadku komputera, tak i na telefonie z Androidem należy użyć opcji "Wyloguj się". Analogicznie sytuacja wygląda wtedy, gdy korzystamy z systemu iOS.

Jak usunąć konto Google?

Przed usunięciem konta Google warto upewnić się, że na pewno chcemy je skasować. To pozbawi nas dostępu do logowania w wykorzystywanych usługach. Skasowane zostaną również subskrypcje, wiadomości email czy dane automatycznego uzupełniania przypisane do konta.

Jeżeli jesteśmy pewni tej decyzji, a danego konta nie potrzebujemy, to nic nie stoi na przeszkodzie do jego usuniecia. To bardzo proste. Wystarczy wejść zakładkę "Dane i prywatność" w swoim koncie Google i skorzystać z opcji "Usuwanie konta Google". Następnie w kilku krokach skasujemy nasze konto.

Jak założyć konto na YouTube?

Gdy posiadamy już nasze konto Google, możemy przy jego pomocy zalogować się do serwisu YouTube. Będąc zalogowanym użytkownikiem możemy oceniać filmy, dodawać subskrypcje i tworzyć własne playlisty. Możliwe jest też utworzenie własnego kanału na YouTube.

Zdjęcie Logowanie na YouTube przy pomocy konta Google. / 123RF/PICSEL

Chcąc zalogować się do YouTube, należy wejść w aplikację na smartfonie lub wpisać adres witryny w wyszukiwarce internetowej. W prawym górnym rogu znajdziemy opcję "Zaloguj się". Wykorzystujemy w tym celu dane logowania do konta Google. Pozostaje spersonalizować nazwę użytkownika i inne szczegóły naszego konta.

Dysk Google - logowanie i ceny

Potrzebujesz więcej przestrzeni na swoje dane i pliki? Załóż konto Google i korzystaj z Google Drive. To usługa chmury, dzięki której w darmowym pakiecie otrzymujemy 15GB miejsca do wykorzystania w chmurze. Możemy z niej korzystać na komputerze, telefonie, a także udostępniać pliki innym. To bardzo przydatna rzecz np. podczas pracy nad wspólnym projektem, lub podczas dzielenia się zdjęciami z wakacji.

Dysk Google oferuje również większe, dodatkowo płatne pakiety. Cena Google Drive zależy od tego, ile miejsca potrzebujemy. Biorąc pod uwagę darmowy pakiet, mamy łącznie 4 różne opcje:

15 GB za darmo

Pakiet podstawowy - 100GB za 8,99 zł miesięcznie

Standardowy - 200 GB za 13,99 zł miesięcznie

Premium - 2 terabajty za 46,99 zł miesięcznie

Zdjęcie Dysk Google to przydatne narzędzie. / 123RF/PICSEL

Ceny Dysku Google nie są wygórowane. Nawet biorąc pod uwagę miesięczną formę rozliczenia, otrzymujemy sporo miejsca za symboliczną opłatę (100GB) lub dostęp do potężnej przestrzeni w przypadku wyboru wariantu Premium.

Jak korzystać z Google Maps?

Dobra nawigacja na telefon to podstawa w czasie podróży, ale i w życiu codziennym. Świetnym przykładem takiego programu jest Google Maps. Popularna aplikacja pozwala na wiele, nie tylko wytyczy trasy, ale i pomoże odnaleźć się w nowych miejscach.

Korzystanie z Google Maps jest proste i wymaga od nas pobrania aplikacji na telefon lub wpisania jej nazwy w wyszukiwarce internetowej. Mając założone konto Google możemy tam dodawać swoje ulubione miejsca, zapisywać ważne punkty czy tworzyć autorskie mapy.