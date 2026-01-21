Stratolaunch to firma, która zbudowała największy samolot świata. ROC, bo tak nazywa się ta maszyna, ma dwa kadłuby oraz największą rozpiętość skrzydeł. Firma przekazała, że ma w planach dalsze testy i stanie się to możliwe za sprawą nowego inwestora. Co planuje spółka?

Stratolaunch ogłasza nowe inwestycje i dalsze testy samolotu

Firma poinformowała, że pozyskała nowe finansowanie i to pozwoli jej umocnić pozycję kluczowego gracza w dziedzinie testów hipersonicznych. Nowym inwestorem jest Elliott Investment Management L.P. Dalszy rozwój dotychczasowych projektów to nie wszystko, bo firma chce też rozwijać inne pomysły.

Stratolaunch wyjaśnia, że dzięki nowemu finansowaniu będzie w stanie prowadzić także badania w kierunku zastosowania innych samolotów transportowych. ROC to wielka maszyna, ale jej przeznaczenie jest ograniczone i ponadto w przeszłości ulegało zmianom. Początkowo spółka chciała wykorzystać własny samolot do wynoszenia ładunków w kosmos, ale ostatecznie skończyło się na przejściu na testy hipersoniczne. Mowa o projekcie Talon-A, który w zeszłym roku odbył dwie ważne próby.

ROC to największy samolot świata i obecnie używany jest do testów hipersonicznych. STRATOLAUNCH materiały prasowe

Spółka chce przeznaczyć część kapitału na zwiększenie mocy produkcyjnych pojazdów hipersonicznych, co w konsekwencji zwiększy częstotliwość lotów testowych. Poza tym pod uwagę brane jest pozyskanie innych samolotów transportowych, co pozwoli na "częstsze i bardziej istotne operacyjnie demonstracje dla Departamentu Wojny i jego partnerów".

ROC to największy samolot świata o rekordowej rozpiętości skrzydeł

ROC to ogromny samolot, który może pochwalić się największą rozpiętością skrzydeł sięgającą 117 metrów. Budowa rozpoczęła się w zeszłej dekadzie i Stratolaunch przeznaczyło na ten projekt ogromne środki. W międzyczasie zmieniono przeznaczenie maszyny.

Samolot jest długi na 73 metry oraz wysoki na 15 metrów. Jego masa to blisko 227 ton i jest w stanie transportować ładunki o masie do 250 ton. W roli napędu wykorzystano sześć silników Pratt & Whitney PW4056.

ROC jest w stanie rozwijać prędkość do 850 km/h i oferuje zasięg do 1900 kilometrów. Wysokość maksymalna z ładunkiem to 11 tys. metrów.

