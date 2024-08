Spis treści: 01 Garść ważnych wydarzeń z ostatniego tygodnia

02 Naukowcy wykryli ogromne tsunami na Grenlandii

03 Chłopiec znalazł skarb sprzed 2 tys. lat. Dostanie nagrodę

04 Dziwne oznaczenia na białoruskim sprzęcie wojskowym. Dotyczą inwazji?

05 Polsat Box, kablówka i abonament RTV. Kiedy trzeba go płacić?

Garść ważnych wydarzeń z ostatniego tygodnia

Każdy dzień przynosi coś nowego - niezwykłe i ważne odkrycia, świeże informacje o ciekawych miejscach, dane o zmianach klimatu i inne relacje z różnych zakątków świata, np. doniesienia z frontu. Wśród tych rozmaitych wiadomości, czasem trudno wszystko wychwycić.

W związku z tym warto sięgnąć po krótki przegląd tygodnia - podsumowanie wiadomości, które pojawiły się w ostatnich dniach, uwzględniające zróżnicowaną tematykę. To doskonała okazja, by nie przegapić tego, co najważniejsze.

Zdjęcie Nie sposób zapoznać się ze wszystkimi wiadomościami z całego świata. Warto sięgać po ich krótkie przeglądy. / PICSEL123 / 123RF/PICSEL

Naukowcy wykryli ogromne tsunami na Grenlandii

Specjaliści z Niemieckiego Centrum Badawczego Nauk o Ziemi GFZ oraz Uniwersytetu w Poczdamie wykryli wielkie tsunami, które w początkowej fazie osiągnęło wysokość 200 metrów, a jego zasięg wyniósł 50 km. Naukowcy oparli swoje analizy na danych z satelitów i sejsmografów. Megatsunami i późniejsze sejsze, czyli wyjątkowe swobodne fale stojące, spowodowało wielkie osuwisko na Grenlandii.

Reklama

Wnioski z badań dotyczą wpływu zmian klimatycznych na stabilność ekosystemów lodowych. Wyższe temperatury mogą topić lód i prowadzić do rozluźniania gleby i powstawania gigantycznych osuwisk oraz niszczycielskich tsunami. Konieczne jest więc wdrożenie nowych systemów monitorowania środowiska.

Zdjęcie Dane na temat gigantycznego tsunami naukowcy zbierali od 2023 roku. Teraz opublikowali wyniki badań. / 123RF/PICSEL

Chłopiec znalazł skarb sprzed 2 tys. lat. Dostanie nagrodę

12-letni chłopiec z Anglii przypadkiem znalazł na polu artefakt sprzed ok. 2 tys. lat - rzadko spotykaną rzymską bransoletę ze złota. Eksperci twierdzą, że obiekt to prawdopodobnie rodzaj wojskowej armilli, czyli „zaszczytu bojowego”, przyznawanego za odwagę. Bransoletę datowano na I wieku n.e. i powiązano ją z inwazją Rzymian na Brytanię w 43 roku n.e.

Odkrycie zostało zgłoszone odpowiednim służbom i po długotrwałych analizach obiekt uznano za skarb, wyceniono oraz wystawiono na aukcję. Zgłosił się chętny, by kupić ten cenny zabytek, a w związku z udziałem 12-latka w jego odnalezieniu, chłopiec otrzyma nagrodę. Kwota zostanie podzielona między znalazcę i właściciela gruntów, na których doszło do odkrycia.

Zdjęcie Chłopiec był na spacerze z psem. Przypadkiem znalazł skarb sprzed wieków. Zdj. ilustracyjne. / 123RF/PICSEL

Dziwne oznaczenia na białoruskim sprzęcie wojskowym. Dotyczą inwazji?

Rosnące napięcie na granicy ukraińsko-białoruskiej wiąże się m.in. z gromadzącą się tam coraz większą liczbą pododdziałów wojsk Białorusi. Teraz na białoruskich pojazdach pojawiły się w dodatku tajemnicze oznaczenia (B) - wywołują one skojarzenia ze znakami znanymi z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Pierwsze zdjęcia pojazdów z Białorusi z nowymi znakami trafiły do sieci 27 sierpnia.

Być może służą one identyfikacji białoruskiego sprzętu z ogłoszonej przez Łukaszenkę planowanej jednostki (element wspólnej rosyjsko-białoruskiej brygady). Nie wiadomo jednak, czy takowa rzeczywiście powstanie. Czy jest to więc znak do szykowania się do inwazji, czy też kolejna zagrywka psychologiczna? Bardziej przekonującą opcją wydaje się być zwykły pokaz siły.

Zdjęcie Białoruś wprowadziła oznaczenie "B" do swoich wojsk nad granicą z Ukrainą. / mil.ru / X.com (miniatura) / Wikimedia

Polsat Box, kablówka i abonament RTV. Kiedy trzeba go płacić?

Opłaty za usługi telewizyjne, takie jak Polsat Box, Canal+ czy kablówka, są opłatami komercyjnymi. Abonament radiowo-telewizyjny (RTV) to opłata publicznoprawna na rzecz państwa, której celem jest finansowanie mediów publicznych. Obowiązek płacenia abonamentu RTV dotyczy wszystkich posiadaczy odbiorników telewizyjnych, niezależnie od sposobu odbioru sygnału.

Jak to się więc ma do opłat w przypadku korzystania wyłącznie z usług serwisów streamingowych, np. Netflix? Czy ktokolwiek jest zwolniony z opłat abonamentu RTV? Wszystkie szczegóły można znaleźć w obszernym opracowaniu: Masz Polsat Box albo kablówkę. Czy musisz płacić abonament RTV?