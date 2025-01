Netflix ostatni raz ogłosił podwyżki cen w 2023 r. i z czasem nowe kwoty objęły również Polskę . Teraz zapowiedziano kolejny wzrost . Co ciekawe, firma zdecydowała się na taki ruch podczas ogłoszenia ostatnich wyników, które były na rekordowym poziomie!

Ponadto Netflix podwyższa opłatą za dodatkowego członka spoza gospodarstwa domowego z 8 do 9 dol. Na razie nie wiadomo, kiedy i o ile poszczególne subskrypcje podrożeją w Polsce.

Natomiast koszt dodatkowego użytkownika to 13 zł. Na podstawie podwyżek w Stanach Zjednoczonych możemy przypuszczać, polskie ceny Netfliksa za jakiś czas wzrosną o kilka lub kilkanaście złotych . Skąd pomysł na nowe kwoty? Firma wyjaśniła to w krótkim komunikacie, którego treść widać niżej.

W miarę jak kontynuujemy inwestowanie i dostarczanie naszym członkom większej wartości, będziemy od czasu do czasu prosić naszych członków o zapłacenie trochę więcej, abyśmy mogli ponownie zainwestować w dalszą poprawę Netfliksa

Gigant rynku streamingowego ogłosił podwyżki cen przy okazji pochwalenia się rekordowymi wynikami, które udało się osiągnąć w czwartym kwartale 2024 r. Netflix zamknął rok z liczbą aż 302 mln użytkowników . Firma podkreśla, że ujawniła liczbę subskrybentów przy okazji raportów kwartalnych ostatni raz. Teraz zamierza to robić w momencie, gdy uda się przekroczyć istotne bariery.

Ponadto Netflix pochwalił się dochodem operacyjnym na poziomie przekraczającym 10 mld dol., co udało się osiągnąć pierwszy raz. Firma mimo to wierzy, że nadal ma potencjał dla kolejnych wzrostów. Wynika to głównie z faktu, że udział platformy na rynkach, gdzie występuje tradycyjna telewizja, jest poniżej 10 proc.