Jeden motyw, wielu wydawców

Dwie z omawianych apek prezentują na zdjęciach zwierzaki - jedna apka ma mysz, druga woła. Każda z nich ma innego producenta, jednak od razu widać, że są to produkty niemal identyczne, tak przynajmniej sugerują screeny. Co więcej, w polecanych lub podobnych apkach widać inne wariacje gier z tymi samymi zwierzętami. To dosłownie identyczne modele postaci, lecz wklejone w inne produkcje. W jednej chodzi o jednorękiego bandytę, w innej o losowanie czegoś innego.

Oczywiście absolutnie wszystkie te "gry" zostały stworzone przez inne studia - teoretycznie, bo jedyny dowód to wpis w karcie produktu. W rzeczywistości można mieć pewność, że stoi za tym jeden deweloper, który próbuje zasypywać sklep Google Play fałszywymi aplikacjami. Idzie mu to całkiem nieźle, wszak 10 tysięcy pobrań to 10 tysięcy szans na zdobycie cennych informacji czy oszustwo.

Jeżeli jakimś cudem pobraliście którąś z tych apek, jak najszybciej ją skasujcie. I lepiej zmieńcie swoje hasła oraz loginy do poczty, mediów społecznościowych, a nawet banku.