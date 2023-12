Spis treści: 01 Kody na Androida - po co ich używać?

02 Najlepsze kody na telefon z Androidem

03 Jak wpisać kody na Androida?

04 Kody do Androida - dodatkowe, które warto znać

Kody na Androida - po co ich używać?

Jedną z niepodważalnych zalet systemu Android jest możliwość personalizacji urządzenia. System od Google pozwala na zaawansowane edytowanie różnych opcji, jak również kształtowanie działania systemu, czy dostęp do ukrytych funkcji i wskaźników.

Do wielu z nich dotrzemy po wpisaniu odpowiednich kodów. Tajne kody na Androida pozwalają nam znaleźć szczegółowe, ale ukryte informacje o naszym telefonie. To nie tylko numer IMEI, ale i wiele innych, równie ważnych informacji. Rzućmy okiem na przydatne kody, które warto znać, jeżeli mamy telefon z Androidem.

Najlepsze kody na telefon z Androidem

Poniżej znajdziecie listę najciekawszych i najważniejszych kodów do wykorzystania na Androidzie.

Informacje i statystyki użytkowania telefonu - *#*#4636#*#*

Pierwszy kod pozwoli nam otrzymać dostęp do bogatej listy różnego rodzaju statystyk w naszym telefonie. Znajduje się w nich sporo informacji o stanie systemu, wersjach poszczególnych sterowników czy zużyciu baterii. Zwłaszcza ten ostatni parametr może okazać się przydatny.

To jednak nie koniec, bo w informacjach i statystykach znajdziemy też szczegóły naszego połączenia WiFi. Będzie też można przeprowadzić test ping i nie tylko.

Numer IMEI telefonu - kod *#06#

IMEI to skrót od International Mobile Equipment Identity. Jest to 15-cyfrowy numer identyfikacyjny, który jest przypisany do każdego urządzenia mobilnego, w tym telefonu komórkowego, smartfona, tabletu i modemu. Numer IMEI jest unikalny dla każdego urządzenia i jest używany do identyfikacji urządzenia w sieci komórkowej.

Numer IMEI można znaleźć na pudełku urządzenia, w instrukcji obsługi i w ustawieniach urządzenia. Można go również znaleźć, wpisując kod #06# na klawiaturze telefonu. Po co numer IMEI? Przyda się w kilku sytuacjach:

Identyfikacja urządzenia

Blokowanie telefonu po kradzieży

Weryfikacja zgodności z siecią komórkową

Kod na adres MAC telefonu - *#*#232338#*#*

Adres MAC, czyli Media Access Control, to 12-cyfrowy unikalny identyfikator, który jest przypisany do każdego urządzenia sieciowego, w tym telefonu komórkowego. Adres MAC jest używany do identyfikacji urządzenia w sieci lokalnej (LAN). Po co sprawdzać adres MAC? Może się to przydać, gdy chcemy ukryć nasz prawdziwy adres, w tym celu musimy go najpierw poznać.



Diagnostyka usług Google Play - *#*#426#*#*

Gdy zauważymy, że usługi Google Play działają nieprawidłowo, możemy wykonać ich diagnostykę. To może pomóc rozwiązać niektóre problemy i przywrócić poprawne działanie tych aplikacji systemowych.

Kod na reset fabryczny telefonu - *#*#7780#*#*

Reset fabryczny telefonu, zwany również "twardym resetem", to proces przywracania urządzenia do ustawień fabrycznych. Polega on na skasowaniu wszystkich danych z urządzenia, w tym zdjęć, filmów, aplikacji, kontaktów i innych informacji. Przydaje się wówczas, gdy nasz telefon działa źle, a my chcemy rozpocząć działanie od nowa. Trzeba pamiętać, że stracimy w ten sposób wszystkie dane.

Jak zrobić numer zastrzeżony? - *31#

Numer zastrzeżony pozwala nam ukryć nasz numer przed odbiorcą połączenia. Aby skorzystać z niego jednorazowo, na ekranie wyboru numeru należy wpisać kod *31#, gdzie po znaku # umieszczamy numer, pod który chcemy zadzwonić. Warto pamiętać, że połączenie będzie niemożliwe, jeżeli odbiorca ma zablokowane odbieranie połączeń od numerów zastrzeżonych.

Jak wpisać kody na Androida?

Wpisywanie kodów na Androida jest proste. Wszystkie z nich wprowadzimy na ekranie wpisywania numerów tak, jak wtedy gdy chcemy połączyć się z danym numerem. Warto zauważyć, że kody na Androida cechuje pewna konkretna budowa, na przykład pierwszy znak to gwiazdka (*), a na końcu znajduje się #.

Kody Androida to tajne kombinacje klawiszy, które można użyć do wykonania określonych zadań lub uzyskania dostępu do ukrytych funkcji. Dzięki nim zyskamy możliwość użycia nieoczywistych, ale przydatnych opcji.

Kody do Androida - dodatkowe, które warto znać

Na koniec rzućmy okiem na kilka innych kodów, które również mogą się przydać:

*#*#2664#*#* - Testowanie ekranu dotykowego

- Testowanie ekranu dotykowego *#*#0842#*#* - Testowanie wibracji i sygnałów świetlnych

- Testowanie wibracji i sygnałów świetlnych *#*#232339#*#* - Testowanie WiFi

- Testowanie WiFi *#*#3264#*#* - Informacje o pamięci RAM

- Informacje o pamięci RAM *#*#273282*255*663282*#*#* - Tworzenie kopii zapasowej multimediów urządzenia

Warto sprawdzić, które z kodów najbardziej nam się przydadzą.