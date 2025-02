LiDAR jest metodą, która znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach. Meteorolodzy używają go m.in. do badania składników i rozkładu przestrzennego chmur, koncentracji zanieczyszczeń w atmosferze i detekcji ich składu. W GeekWeeku niekiedy spotkacie się z pojęciem LiDARU podczas opisywania odkryć archeologicznych. To dlatego, że umożliwia bezinwazyjne (tj. bez niszczenia) przeszukiwanie terenu i weryfikację stanowisk i obiektów archeologicznych. Co więcej, pozwala na ujawnienie struktur przykrytych przez roślinność.