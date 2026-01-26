Pierwszy AirTag debiutował w ofercie Apple w 2021 r. Na 2. generację tego niewielkiego urządzenia musieliśmy czekać blisko pięć lat. Za nami premiera i znamy polskie ceny. Zobaczmy, co nowego firma wprowadziła w najnowszej wersji gadżetu.

Polskie ceny lokalizatora Apple Airtag 2. generacji

Ceny nowego lokalizatora Apple są w zasadzie bez zmian. AirTag 2. generacji w Stanach Zjednoczonych kosztuje 29 dolarów. Natomiast w kraju, z racji słabszego kursu dolara, tym razem są to nieco niższe kwoty.

Nowy AirTag - 149 złotych

Nowy AirTag w zestawie 4 sztuk - 499 złotych

Ponownie bardziej opłaca się zakupić cały zestaw, bo wtedy jedna sztuka wychodzi po około 125 złotych. Oczywiście pod warunkiem, że ktoś potrzebuje tak dużo lokalizatorów. Dla porównania podobne urządzenie marki Samsung (SmartTag 2) kosztuje nieco więcej, bo 169 złotych.

Nowy AirTag 2. generacji. Apple materiały prasowe

Nowy AirTag jest już dostępny w sprzedaży i można go zamawiać na stronie producenta. Wkrótce będzie go można kupić także u partnerów. Grawerunek pozostaje bezpłatny, ale taka opcja istnieje tylko przy składaniu zamówienia poprzez oficjalny sklep internetowy Apple.

Nowy AirTag 2. generacji wprowadza różne nowości

AirTag 2. generacji z wyglądu bardzo przypomina poprzednią wersję lokalizatora. Co nie zmienia faktu, że Apple zdecydowało się na różne udoskonalenia, których po prostu nie widać gołym okiem.

Na szczególną uwagę zasługuje udoskonalone lokalizowanie precyzyjne. Apple twierdzi, że nowy AirTag jest pod tym względem o 50 proc. lepszy w porównaniu do gadżetu z 2021 r. Odpowiada za to czip ultraszerokopasmowy drugiej generacji. Ten sam, który jest w smartfonach iPhone 17 czy zegarkach Apple Watch series 11. Następnie mamy odświeżony głośniczek, który jest o 50 proc. głośniejszy. Pod obudową umieszczono nowszy Bluetooth, co pozytywnie wpływa na ogólny zasięg urządzenia.

Apple nie zdecydowało się na wbudowaną baterię. Ponownie jest to wymienna CR2032 (jest w zestawie) i jedna ma umożliwić pracę lokalizatora nawet przez ponad rok. Gadżet zapewnia ochronę przed wodą i pyłem na poziomie klasy IP67.

''Wydarzenia'': E-rejestracja już działa. Na razie zapisy na kardiologię, cytologię i mammografię Polsat News Polsat News