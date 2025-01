Trasa S19 to część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który powstaje w Europie. Na odcinku Rzeszów Południe – Babica wiercony jest tunel o długości ponad 2 kilometrów, gdzie pracuje wielka maszyna TBM o nazwie Karpatka. Natomiast w innym miejscu wykorzystywana jest ogromna palownica. Jest to jedna z największych maszyn tego typu na Starym Kontynencie.

Ogromna palownica jedną z największych w Europie

Wspomniana palownica to ogromna maszyna wiertnicza do palowania. Odgrywa ona bardzo ważną rolę w budowie jednego z odcinków trasy S19, gdzie znajdzie się estakada. To wielka konstrukcja, która waży aż 185 ton.

Maszyna została wyposażona w duży świder o długości aż 21 metrów oraz średnicy 88 cm. Urządzenie jest w stanie wwiercać się na głębokość odpowiadającą wysokości wieżowca (do 94 metrów). Średnie tempo odwiertu to 1,5 metra na minutę. Może umieszczać pale o średnicy aż 3 metrów.

W przypadku palowania na estakadzie w Równem pale umieszczane są na głębokości 20 metrów. Maszyna pozwoli na postawienie aż 317 takich konstrukcji, które będą niezbędne do ukończenia budowy drogi. Prace powierzono firmie Strabag, a wartość realizowanej inwestycji to aż 478 mln złotych.

Palownica umożliwi budowę estakady na trasie S19

Wielka maszyna do palowania jest wykorzystywana na odcinku S19, gdzie budowana jest estakada w Równem. Jest to miejsce położone w pobliżu byłego obszaru górniczego Bóbrka – Równe.

Estakada będzie miała długość 96,9 metra. Maksymalna wysokość konstrukcji nad ziemią to 18,5 metra i wiemy, że ma ona składać się z czteroprzęsłowej ramownicy opartej na belkach prefabrykowanych typu T. Każda z jezdni ma otrzymać trzy podpory.

Ogromna palownica pozwoli na budowę estakady na trasie S19. GDKKiA Rzeszów materiały prasowe

Estakada w Równem jest tylko fragmentem dłuższej części trasy S19 o długości 10,1 km, który znajduje się na odcinku Miejsce Piastowe – Dukla. Będzie to droga ekspresowa dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Miejsce budowy jest trudne i powstanie tam łącznie około 20 obiektów inżynieryjnych. Koniec prac zaplanowano na obecny rok.

Trasa S19 częścią szlaku Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to polski odcinek międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Połączy litewską Kłajpedę z Salonikami w Grecji. Będzie to trasa transportowa biegnąca wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej, która jest bardzo ważnym projektem realizowanym w Europie.

Droga przebiegać ma przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię oraz Grecję. Projekt realizowany jest etapami i zakłada, że na całej długości znajdą się trasy autostradowe lub spełniające założenia dróg ekspresowych. Inicjatywa została zgłoszona przez wybrane kraje w 2006 r.