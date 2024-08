Olimpijczycy pozbywają się smartfonów Samsunga, które dostali na igrzyskach

Samsung Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition to specjalna wersja składanego smartfona, który nie trafił do regularnej sprzedaży. Jeśli chcecie nabyć takie urządzenie, to nadarza się ku temu dobra okazja. Olimpijczycy pozbywają się tych telefonów i wystawiają je na sprzedaż za pośrednictwem popularnych platform.

Zdjęcie Samsung Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition. / Samsung / materiały prasowe