Orlen powraca z akcją, którą znamy sprzed lat. Koncern z okazji majówki przygotował promocję i w jej trakcie będzie można zakupić tańsze paliwo. Jak to można zrobić i jakie rabaty przygotowano?

Tańsze paliwo na majówkę z aplikacją Orlen Vitay

Klienci tankujący paliwo na stacjach Orlen będą mogli obniżyć cenę każdego litra o 30 groszy. Taka promocja została przygotowana dla wszystkich użytkowników mających aplikację Vitay, która jest dostępna na telefony z Androidem oraz iOS. W lepszej sytuacji będą właściciele Karty Dużej Rodziny. Jej okazicielom przysługuje dodatkowe 10 groszy zniżki i w ten sposób na każdym litrze zaoszczędzą 40 groszy.

Reklama

Promocja rusza od piątku i potrwa do końca majówki (do 5 maja do godziny 23:59). Każdy właściciel aplikacji Orlen Vitay będzie mógł zatankować w niższej cenie maksymalnie 100 litrów paliwa. Nie musi to być za jednym razem, bo wszystkie tankowania się zliczają.



Przygotowano również promocję dedykowaną właścicielom samochodów elektrycznych. Dla nich przewidziano rabaty w wysokości 10 proc. i są one dostępne dla użytkowników zarejestrowanych w aplikacji Orlen Charge.

Jak obniżyć cenę paliwa na stacjach Orlen?

Promocja dotyczy użytkowników aplikacji Orlen Vitay, którą można pobrać ze sklepów App Store oraz Google Play. Następnie w oprogramowaniu trzeba założyć konto i w ten sposób uzyskuje się dostęp do specjalnych kuponów, które przed zapłaceniem należy aktywować.

Zdjęcie Aplikacja Orlen Vitay pozwala kupić tańsze paliwo. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Każdemu użytkownikowi przysługują maksymalnie dwa kupony i każdy z nich pozwala zatankować taniej do 50 l paliwa (ON lub benzyny, nie dotyczy LPG), a więc łączny rabat przysługuje na 100 l.

Właściciele Karty Dużej Rodziny mogą ponadto wprowadzić własnego KDR-a bezpośrednio do aplikacji Orlenu. Zostanie ona powiązana z kontem i unikalną kartą cyfrową Vitay. W kasie należy zeskanować specjalny kod QR, który pozwoli naliczyć rabaty.

Akcja Orlenu w zeszłym roku oraz dwa lata temu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem podczas wakacji. Ceny paliw są obecnie wysokie i w ten sposób kierowcy będą mogli sporo zaoszczędzić. Pamiętajmy jednak, że obecna promocja trwa do końca dnia 5 maja. Niewykorzystane do tego czasu kupony przepadną.