Spis treści: 01 Dla kogo jest bon energetyczny w 2024 roku?

02 Jaką można dostać dopłatę do prądu?

03 Ostatni dzień na złożenie wniosku o bon energetyczny. Jak to zrobić?

04 Bon energetyczny. Kiedy wypłaty dopłat do prądu?

Poniedziałek 30 września br. to ostatni dzień na złożenie wniosku o bon energetyczny, do którego kwalifikują się ponad 3 miliony gospodarstw domowych.

Jak poinformowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska, od 1 sierpnia do połowy września wpłynęło ok. 2 milionów wniosków, a to oznacza, że jeszcze ok. miliona gospodarstw domowych może skorzystać z pomocy. Trzeba się jednak pospieszyć. Jak złożyć wniosek o dopłaty i o jakich kwotach mowa?

Dla kogo jest bon energetyczny w 2024 roku?

Na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm w maju 2024 roku, wiele osób może otrzymać bon energetyczny o wartości nawet 1200 zł. To działania w ramach zrekompensowania wzrostu cen prądu w Polsce. 1 sierpnia ruszył nabór wniosków, a dziś, 30 września, upływa termin wysyłania dokumentów. Świadczenie przyznawane jest jednak tylko wybranym gospodarstwom domowym.

Reklama

Komu należy się dopłata do prądu? Ze wsparcia finansowego mogą skorzystać rodziny, które w 2023 osiągnęły miesięczny dochód netto nieprzekraczający:



2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W 2024 roku jednorazowe świadczenie w postaci bonu energetycznego otrzymają też osoby, które są szczególnie narażone na wysokie koszty energii. Dotyczy to m.in. osób otrzymujących pomoc socjalną, emerytów z emeryturą poniżej minimalnej oraz emerytów i rencistów z najniższą emeryturą.



Zdjęcie Komu należy się pomoc w ramach bonu energetycznego? Wiele zależy od zeszłorocznych dochodów. / Bartłomiej Magierowski / East News

Jaką można dostać dopłatę do prądu?

Jak wyglądają możliwe do uzyskania kwoty dofinansowania? Wysokość bonu energetycznego została ustalona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na podstawie kryteriów dochodowych. Decyzja ta dotyczy objęcia wsparciem różnych grup, które mogą mieć trudności z opłaceniem wyższych rachunków za energię.

Zgodnie z ustawą, kwoty wsparcia różnią się w zależności od tego, jaka jest liczba osób w gospodarstwie domowym oraz jaki jest typ używanego ogrzewania.

Podstawowe kwoty bonu energetycznego to:



300 zł dla gospodarstw jednoosobowych,

dla gospodarstw jednoosobowych, 400 zł dla gospodarstw z 2-3 osobami,

dla gospodarstw z 2-3 osobami, 500 zł dla gospodarstw z 4-5 osobami,

dla gospodarstw z 4-5 osobami, 600 zł dla gospodarstw z co najmniej 6 osobami.

W przypadku ogrzewania elektrycznego dopłaty są wyższe, można uzyskać nawet 1200 zł dodatku. Bon energetyczny przyznawany w przypadku, gdy używana są np. pompa ciepła, piec akumulacyjny czy promienniki podczerwieni, wynosi:

600 zł dla gospodarstw jednoosobowych,

dla gospodarstw jednoosobowych, 800 zł dla gospodarstw z 2-3 osobami,

dla gospodarstw z 2-3 osobami, 1000 zł dla gospodarstw z 4-5 osobami,

dla gospodarstw z 4-5 osobami, 1200 zł dla gospodarstw z co najmniej 6 osobami.

Ostatni dzień na złożenie wniosku o bon energetyczny. Jak to zrobić?

Warto skorzystać z pomocy, przekazując dziś wniosek. Jak to zrobić?

Wniosek o dopłatę do prądu należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Odpowiedni formularz znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a zgłoszenia można dokonać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Wniosek o bon energetyczny można bowiem przesłać przez aplikację mObywatel, stronę gov.pl lub epuap.gov.pl. Warto jednak pamiętać, że w przypadku składania wniosku o dopłatę do prądu drogą elektroniczną, do potwierdzenia należy użyć podpisu kwalifikowanego lub np. profilu zaufanego.



We wniosku trzeba zawrzeć informacje takie jak dane osobowe wnioskodawcy, informacje o dochodach, dane na temat źródła ogrzewania i szczegóły dotyczące ewentualnych członków gospodarstwa domowego. Do otrzymania dopłaty konieczne jest też podanie numeru konta bankowego.

Bon energetyczny. Kiedy wypłaty dopłat do prądu?

Po przesłaniu przez wnioskodawcę odpowiednich dokumentów, tj. m.in. zaświadczeń dotyczących dochodów i rachunków za prąd, lokalne organy mają 60 dni na rozpatrzenie wniosku. Po pozytywnym rozpatrzeniu informacja o przyznaniu bonu energetycznego zostanie wysłana na podany przez wnioskodawcę adres e-mail.

Wnioskodawca może też jednorazowo dokonać korekty wysokości przyznanego bonu. Może to zrobić w ciągu 14 dni od momentu otrzymania świadczenia. Większość środków ma zostać wypłacona jeszcze w 2024 roku, ale w niektórych przypadkach może to nastąpić dopiero na początku 2025 roku.