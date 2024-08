mObywatel to platforma, która ciągle jest rozwijana. W ostatnim czasie w aplikacji dodano kolejne nowości i jej najnowsza aktualizacja wprowadza kolejną usługę. Jest nią bon energetyczny, który jest formą wsparcia dla części Polaków i mający łagodzić wzrosty cen energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz ciepła systemowego.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny w aplikacji mObywatel?

Najnowsza aktualizacja aplikacji mObywatel wprowadza jedną nowość i jest nią wspomniany bon energetyczny. Z informacji przekazanych przez resort w oficjalnym wykazie zmian wynika, że usługa jest dostępna dla obywateli od 1 sierpnia. Co należy zrobić, aby skorzystać z takiej formy wsparcia?

Przede wszystkim trzeba spełniać kryteria wpisane w ustawę, która zakłada m.in. dochód na poziomie 1700 zł na jednego członka rodziny w gospodarstwach wieloosobowych lub 2500 zł w przypadku osób mieszkających samotnie. Polacy mający większe dochody mogą składać wnioski, ale tutaj zostanie zastosowana zasada "złotówka za złotówkę". Chcąc to zrobić przez mObywatela należy wykonać następujące czynności.

Uruchamiany aplikację mObywatel i udajemy się do sekcji Usługi. Wybieramy opcję Bon energetyczny. Po chwili zostanie nawiązane połączenie z platformą wniosków, gdzie należy wypełnić formularz i następnie go wysłać.

Zdjęcie Jak złożyć wniosek o bon energetyczny? W aplikacji mObywatel to bardzo proste. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Cały proces powinien zająć maksymalnie kilka minut i w ten sposób można złożyć wniosek o wypłatę świadczenia bez wychodzenia z domu. Oczywiście nie jest to jedyna możliwość starania się o bon energetyczny.

Bon energetyczny nie tylko poprzez aplikację mObywatel

Aplikacja mObywatel jest jednym z kilku sposobów na złożenie wniosku o bon energetyczny. Można to zrobić także na inne sposoby. Przez internet na stronach gov.pl lub epuap.gov.pl oraz stacjonarnie, po udaniu się do właściwego urzędu gminy w miejscu zamieszkania.

Wnioski można składać od 1 sierpnia do 30 września br. Wysokość bonu uwarunkowana jest liczbą osób w gospodarstwie domowym oraz źródłem ogrzewania. Minimalna wysokość wypłacanych świadczeń to 20 zł. W przypadku obywateli, którzy spełniają wszystkie kryteria dochodowe, będą to kwoty na poziomie od 300 do nawet 1200 zł (w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych ogrzewanych energią elektryczną).

Kolejne nowości w platformie mObywatel w drodze

mObywatel w niedługim czasie otrzyma także inne nowości, nad którymi pracuje resort. Lista funkcji, które obecnie znajdują się na etapie realizacji, obejmuje m.in.:

moduł mStłuczka

Bezpiecznie w sieci - zgłaszanie incydentów i powiadomienia o cyberatakach

- zgłaszanie incydentów i powiadomienia o cyberatakach Dokumenty lokalne (karty seniora, mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji

Rozwój ePłatności

Sekcja Twoje sprawy , gdzie będzie można podejrzeć statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) składane przez obywatela

, gdzie będzie można podejrzeć statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) składane przez obywatela Legitymacja osób niepełnosprawnych

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

e-Doręczenia

Wniosek o dowód osobisty (własny i dziecka)

Czatbot, czyli wirtualny asystent

Wspomniane nowości powinny być sukcesywnie udostępniane w mObywatelu w ciągu najbliższych miesięcy.

