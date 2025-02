W środę nad ranem doszło do niekontrolowanej deorbitacji drugiego stopnia rakiety firmy SpaceX. Elementy Falcona 9 uległy spaleniu w atmosferze ziemskiej, ale część z nich spadło w okolicy Poznania, gdzie do tej pory znaleziono dwa z czterech zbiorników COPV. Tymczasem dziś nad Polską przeleci kolejna rakieta, o czym ostrzegł w platformie X rzecznik prasowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. O co tu chodzi?