PKP Intercity na celowniku hakerów. Nie ma dnia bez ataku.

PKP Intercity to spółka, która mocno inwestuje w systemy cyfrowe. Ma to niestety skutek uboczny w postaci aktywności hakerów, którzy starają się je złamać. Problem narasta, o czym wspomniał prezes zarządu spółki, Janusz Malinowski podczas debaty otwarcia Forum Bezpieczeństwa Kolejowego.

Niekiedy przybierają one naprawdę nasiloną formę. Dobrym przykładem jest zdarzenie, które miało miejsce 27 stycznia br . Tego dnia w ciągu zaledwie jednej godziny odnotowano aż 100 mln prób wejścia do systemu sprzedaży biletów PKP Intercity. To więcej niż liczba pasażerów obsługiwana przez tego przewoźnika w ciągu całego roku .

Oczywiście nie było to normalne zdarzenie, które wiązało się z chęcią zakupu biletów przez miliony pasażerów. Był to atak hakerski typu DDoS, którego celem było przeciążenie całego systemu i doprowadzenie go do destabilizacji. W konsekwencji klienci nie mogli kupić w ten sposób biletów. Wspominaliśmy wam o tym wydarzeniu, ale wtedy nie było jasne, czym zostało spowodowane. Dziś nie jest to już tajemnicą.