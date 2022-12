Porażka Twittera? Mastodon przejął ponad 2 miliony użytkowników!

To wyraźne przypomnienie, że scentralizowane platformy mogą nakładać arbitralne i niesprawiedliwe ograniczenia na to, co możesz, a czego nie możesz powiedzieć. W Mastodon wierzymy, że między Tobą a publicznością nie musi być pośrednika, a szczególnie dziennikarze i instytucje rządowe nie powinni polegać na prywatnej platformie, aby dotrzeć do opinii publicznej.

Eugen Rochko, założyciel platformy Mastodon