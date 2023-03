Przeglądasz memy w pracy? Z tym sprzętem to niemożliwe

Spis treści: 01 Kreatywna praca pełna przeszkód

02 Specyficzny notatnik od teraz laptopem

03 ReMarkable 2 i klawiatura - ceny

Kreatywna praca pełna przeszkód

Pisanie dłuższych treści jak na przykład książka to proces długotrwały i wymagający nie tylko samozaparcia, lecz również odpowiednich warunków panujących dookoła. Jednym z nich z pewnością jest spokój, a przynajmniej brak niepożądanych rozpraszaczy. O te w dzisiejszych czasach niestety jest całkiem łatwo.

Wystarczy, że na laptopie otworzymy dodatkowe okno i oto mamy przed sobą dostęp do całych połaci internetu. Nie mamy połączenia? To nic, możemy przecież odpalić jakąś grę czy przeglądać zapisane obrazki. Wtem cała produktywność i skupienie idą w las.

Zdjęcie ReMarable / ReMarkable / materiał zewnętrzny

Rozwiązaniem takiego problemu może być tablet ReMarkable 2, do którego dołącza wyjątkowa klawiatura. Duet tworzy wspólnie nietuzinkowy laptop, w którym... cóż, nie ma zbytnio miejsca na przeglądanie filmików, memów czy toczenie internetowych dyskusji. Idealne narządzenie do pracy twórczej?

Specyficzny notatnik od teraz laptopem

Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji poznać tabletu ReMarkable 2, to można go w skrócie opisać jako szalenie nowoczesny... notatnik. Główną cechą urządzenia jest technologia wyświetlacza CANVAS pozwala świetnie połączyć świat papieru z elektronicznym ekranem (tzw. eInk). A co, gdyby dodać do tego klawiaturę?

Takie akcesorium pojawiło się w ofercie producenta, umożliwiając przemienienie tabletu w funkcjonalny (do pewnego stopnia) laptop. Wraz z dodatkową klawiaturą otrzymujemy coś, co idealnie sprawdzi się w trakcie pisania czy notowania. Nie ma tu miejsca ani na memy, ani gry - jest tylko pusta karta, którą możemy zapełnić kreatywnymi myślami.

Rozpraszacze to jedno, ale nie da się pominąć faktu korzystania z ekranu udającego papier. Osoby korzystające z czytników ebooków z pewnością wiedzą, o czym mowa. Kompletny brak zmęczenia oczu i głowy wynikającego ze wpatrywania się w rozświetlony ekran. Trochę tak, jak gdyby wpisywać słowa przy pomocy klawiatury na kartkę.

Dodatkowa klawiatura Type Folio może poszczycić się niezłym skokiem klawiszy (1,3 mm). Chociaż nie jest to poziom profesjonalnych sprzętów dla programistów czy koderów, to nadal wypada lepiej niż w przypadku wyświetlaczy dotykowych. Doczepić można się jedynie ceny. Ile przyjdzie nam zapłacić za taki wyjątkowy zestaw?

ReMarkable 2 i klawiatura - ceny

Sam tablet można zakupić za kwotę oscylującą wokół 349 euro. Jeżeli chcemy do zestawu dorzucić rysik Marker Plus (129 euro) i rzeczoną klawiaturę Type Folio (199 euro), to za całość w oficjalnym sklepie przyjdzie nam zapłacić 677 euro, co w przeliczeniu wyniesie niemal 3200 złotych.

Taka kwota pozwala bez problemu na zakup multimedialnego iPada (i to nie najtańszego), używanego MacBooka lub nowy i całkiem przyzwoity laptop od np. Lenovo. Z drugiej strony, żadne z tych urządzeń nie zagwarantuje takich doznań, jak ReMarkable 2. Czy jednak jest to jakość warta poświęcenia takiej kasy?

