Media społecznościowe od dawna zalewane są postami, które wykorzystywane są do wyłudzania informacji od użytkowników — nie inaczej jest w przypadku platformy Marka Zuckerberga.

Jednym ze sposobów na naciąganie korzystających z Facebooka ludzi jest publikowanie reklam, które zawierają nieprawdziwe i szkalujące informacje na temat aktorów, celebrytów i innych rozpoznawalnych osób. Wśród poszkodowanych przez pojawianie się w krzywdzących wpisach znalazła się żona Rafała Brzoski, Omenaa Mensah.

Rafał Brzoska kontra Facebook. Ostra decyzja UODO

W Meta regularnie widniały posty informujące m.in. o aresztowaniu czy pobiciu kobiety, a Facebook zdawał się nic z tym nie robić. Rafał Brzoska postanowił wypowiedzieć w związku z tym Meta wojnę. Teraz ogłosił, że jego czynione od lipca starania, by ukrócić rozprzestrzenianie na Facebooku fałszywych informacji, przyniosły sukces.

- Wczoraj Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał postanowienie, które tymczasowo (na 3 miesiące) zakazuje Meta wyświetlania reklam z wizerunkiem i danymi mojej żony Amma Omenaa Mensah na Facebooku i Instagramie na terenie Polski — przekazał Rafał Brzoska na LinkedIn.

Nieprawdziwe i szkodliwe posty na Facebooku

Zgodnie z udostępnionymi przez Brzoskę informacjami, UODO stwierdził istotne naruszenie czci i godności Omeny Mensah oraz brak poszanowania dla jej życia prywatnego i rodzinnego.

- Jak słusznie podkreślił Prezes, reklamy, które powielają tak drastyczne informacje, jak te o jej pobiciu, aresztowaniu, a nawet śmierci, mogą wywołać dotkliwe skutki w życiu i zdrowiu psychicznym Omeny oraz innych osób. Tym samym Prezes UODO uznał, że ta sytuacja wymaga pilnych środków i działań — zaznaczył Brzoska.

Jeśli Meta nie zastosuje się do postanowienia UODO, firmie grozi kara do nawet 4 proc. ogólnego przychodu — byłaby to znacząca suma, bo tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł on niemal 40 miliardów dolarów.

Walka z Meta przynosi efekty. Groźba gigantycznej kary

Szef InPostu zaznaczył przy tym, że ta sytuacja udowadnia, iż wbrew często powielanej opinii, że nie da się wygrać z potężnymi korporacjami technologicznymi — da się.

- Panie Prezesie Mirosławie Wróblewski, dziękujemy za odwagę i precedensową decyzję, która jest dowodem na to, że z wielkimi korporacjami można skutecznie walczyć. Polski organ stanął po stronie pokrzywdzonych i wyznaczył kierunek, w jakim powinniśmy zmierzać — skwitował Brzoska w poście opublikowanym na LinkedIn.

W kontekście tego, że Meta wciąż zarabia na wyświetlaniu reklam zawierających fałszywe informacje, dodał też:

- Walczymy dalej z poczuciem bezkarności osób, którym wydaje się, że są anonimowe. Dzisiaj pokazaliśmy, że potrafimy skutecznie przeciwstawić się temu problemowi, a duże platformy mogą odpowiadać za reklamy, które przyjmują do wyświetlania na swoich portalach.