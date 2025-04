Reaktor Maria do końca marca funkcjonował na podstawie licencji Państwowej Agencji Atomistyki. Licencja wydana jest na 10 lat i wygasła z ostatnim dniem marca. Od 31 marca do 8 maja 2025 r. planowana jest przerwa techniczna. Instytut przekazał w komunikacie, że dyrekcja podejmuje działania, aby do tego czasu "proces licencjonowania zakończył się sukcesem".